Ceará: um empate salva, mas vitória é obrigação na Série A

O Cruzeiro perdeu para o Grêmio por 2 a 0 nesta quinta-feira (5). Deu a chance que qualquer alvinegro poderia desejar: depender apenas de si. É isso, até um empate do Ceará na última rodada, contra o Botafogo, domingo (8), salva o Alvinegro de Porangabuçu da queda para Série B do Campeonato Brasileiro.

O panorama é empate ou vitória, já que o time soma 38 pontos - dois a mais que a Raposa, que mesmo se alcançar a pontuação do clube cearense, será rebaixado pelos critérios de desempate. No entanto o cenário não é de todo seguro. Se perder, e o Cruzeiro vencer, o time de Argel Fucks vai para a Segundona.

Então é esquecer qualquer regulamento no Engenhão, às 16 horas, e atuar como uma final exige. Sem marasmo, apatia coletiva ou desconcentração. O Vovô deve entrar para ganhar, é a dívida que tem diante do próprio torcedor e da história do clube. Assim, se garante com as próprias forças pelo menos uma vez.

E alguém lembra de 2011? Naquele Brasileirão, a última rodada reservou uma vitória do Cruzeiro por 6 a 1 contra o Atlético/MG, justamente o necessário para evitar a queda e colocar o Athletico/PR em 17º. A ocasião também reserva a queda do Ceará, que perdeu para o Bahia por 2 a 1.

Sem cogitar qualquer índole, o resultado mineiro abre brechas para interpretação. A atenção sempre será necessária diante do "Cabuloso", que nunca foi para a 2ª divisão. Que os atletas do Ceará possam honrar a camisa que vestem e se livrar do descenso para emergir em uma nova era, desta vez, de renovação.

Em tempo I: é óbvio, mas se Ceará e Cruzeiro foram derrotados na 38ª rodada do Brasileirão, o Vovô escapa. Veja bem a pontuação desse cenário, 38, simplesmente sete da média histórica de 45. Os números dizem muito sobre o que foi a 1ª divisão alvinegra.

Em tempo II: o Botafogo ainda briga por uma vaga na Sul-Americana, algo impossível para o Ceará. A Estrela Solitária precisa de mais um ponto para se garantir no torneio internacional.