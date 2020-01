Ceará se reapresenta com 35 jogadores para temporada de 2020

Os ventos sopraram diferentes em Porangabuçu. Após 28 dias sem futebol, a delegação do Ceará se reapresentou ontem, no CT Carlos de Alencar Pinto, para iniciar a temporada de 2020. O período é de reforma, trabalho e profissionalização na instituição alvinegra de 105 anos de fundação.

A áurea mudou para apresentar um desempenho distinto de 2019, quando os passos em campo foram distantes da grandeza do clube. Assim, a primeira atividade sob o comando de Argel Fucks contou com 35 atletas à disposição, apesar de ser interna.

Com o gramado principal em manutenção, o cenário se restringiu a um grupo dividido em três entre atividades com fisiologistas, fisioterapeutas, preparadores físicos, odontologistas e demais profissionais de saúde.

O primeiro acerto, e mudança, da temporada que se inicia veio da base. Reconhecer as conquistas e conceder oportunidade, foi com essas filosofias que a comissão técnica decidiu incluir 11 jovens no plantel principal - por ora, as baixas na lista são o goleiro André e o lateral esquerdo Mateus Farias, que participam da Copa São Paulo de Futebol de Júnior e só começam os treinos ao término da competição.

O processo também foi diálogo. No turno da tarde, atletas e o departamento de futebol iniciaram uma reunião reservada para estreitar laços e objetivos. Caminhos que prometem ser arrojados como o elenco montado, o montante investido e a expectativa do torcedor alvinegro.

O contato ainda se estendeu ao campo, mas apenas dos membros da diretoria. Compenetrados, mantiveram uma conversa isolada para tratar do planejamento.

O fato é que há empolgação pelo todo. “Time do Povo”, o Ceará está em reforma no próprio alicerce para retomar o crescimento. Assim, foi voraz no mercado com as contratações do zagueiro Tiago Pagnussat, dos laterais Eduardo e Bruno Pacheco, o volante Charles e os atacantes Rodrigão e Rafael Sóbis; ampliando o ganho técnico do plantel.

O caixa não se esvaiu e o time busca ainda um goleiro, a definir, e o anúncio de mais três nomes, todos acertados e resolvendo detalhes burocráticos: o zagueiro Klaus (Internacional), o meia Vinícius (Atlético/MG) e o atacante Rogério (Bahia).

São tempos de mudança. Como foi o lançamento da marca própria Vozão e do novo tipo de atendimento oferecido aos torcedores nas lojas oficiais. Assim a receita seguida pelo Ceará é a de refletir para evoluir. Começou na autocrítica da pífia campanha, ganhou força na reforma do sistema de gestão e vai se concretizar quando houver a plena concepção de que as bases alvinegras vieram e são das arquibancadas.

Elenco do Ceará para 2020:

(*): jogadores da base integrados ao profissional

(**): atletas que ainda não se reapresentaram

Goleiros

Diogo Silva

Lucas França

Matheus Cabral

Richard

Carlos*

André (Copa São Paulo**)

Laterais

Samuel Xavier

Eduardo

João Lucas

Bruno Pacheco

Kelvyn*

Mateus Farias (Copa São Paulo**)

Zagueiros

Eduardo Brock

Tiago Pagnussat

Luiz Otávio

Gabriel Lacerda*

Alan*

Volantes

Fabinho

Fernando Sobral

William Oliveira

Charles

Jadson*

Lucas Bessa*

Meias

Ricardinho

Felipe Silva

Juninho Quixadá

Thiago Galhardo**

Rafael Carvalheira*

Atacantes

Alex Amado

Bergson

Leandro Carvalho

Bergson

Mateus Gonçalves

Chico

Rafael Sóbis**

Rick

Wescley

Rodrigão

Cristiano*

Igor Reis*