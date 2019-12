Ceará pode faturar até R$ 11,5 milhões com venda de jogadores

Em busca de reforços para a temporada de 2020, a diretoria do Ceará pode ganhar um aporte financeiro de respeito nos próximos dias. Isso porque, na última sexta-feira, duas vendas de jogadores foram encaminhadas, a do atacante Artur Victor, do Palmeiras, mas revelado no Vovô e a do zagueiro Valdo para o futebol japonês, com o clube podendo arrecadar um montante de R$ 11 milhões.

O atacante Artur Victor é do Palmeiras, mas estava emprestado ao Bahia Divulgação / EC Bahia

Revelado em Porangabuçu, o atacante cearense Artur Victor está sendo adquirido pelo Bragantino por 6 milhões de euros, o equivalente a R$ 28 milhões na cotação atual. A transação tem interferência direta do Vovô, que detém 30% dos direitos do atleta - como noticiado com exclusividade pelo Diário do Nordeste. A parcela destinada ao clube, então, é R$ 7,5 milhões, o que já seria o maior aporte financeiro envolvendo um atleta na história do futebol cearense.

Como o trâmite entre os times está próximo de um desfecho. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, se reuniu ontem com diretores do Palmeiras para acertar a forma de pagamento da parte do Vovô e os prazos.

A quitação da conta de forma integral é uma opção distante para membros do time alviverde, apesar de não descartada. Uma alternativa ofertada foi a manutenção do Ceará em parte dos direitos econômicos de Artur, o que poderia render receita em uma nova transferência. Caso a proposta seja aceita, os clubes acordaram que uma parte em dinheiro também seria paga ao Ceará, a depender do percentual final do atleta ao qual o time teria direito.

Oportunidade de reforços

Uma hipótese levantada pelo mandatário do Ceará durante as discussões foi a troca de parte do valor em jogadores. Em contato com a reportagem, Robinson de Castro revelou que o clube tem interesse na contratação de peças do Palmeiras para reforçar o elenco.

"O time deles tem muitos jogadores interessantes e nós temos algumas posições que precisamos de reforços. Então, seria uma forma de resolvermos essa negociação porque não podemos impedir a venda (do Arthur), mas temos que saber o que beneficia o Ceará nisso tudo. Vamos seguir conversando para chegar a um consenso", explicou.

Um dos nomes monitorados pela diretoria alvinegra é o do lateral esquerdo Victor Luís, que foi emprestado ao Ceará em 2015 para a disputa da Série B do Brasileiro. O plantel alviverde tem ainda o goleiro Jaílson e o zagueiro Vitor Hugo com passagens pelo time de Porangabuçu.

Por ter recém-contratado Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras aguarda que o técnico se posicione sobre as peças do elenco que interessam para 2020.

Da lista prioritária de reforços para a montagem do time, que tem Argel Fucks como treinador, o Vovô deseja anunciar um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, um meia, um centroavante e um atacante de lado.

Valdo de saída

A outra negociação em curso é do zagueiro Valdo. O Ceará sinalizou de forma positiva para uma proposta do futebol japonês ao zagueiro de 27 anos. O valor é US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,05 milhões na cotação atual).

O zagueiro Valdo tem mais de 100 jogos com a camisa do Vovô FOTO: CAMILA LIMA

A oficialização do acordo depende de uma carta de garantia de pagamento do time asiático. A expectativa é que o documento seja entregue até a próxima segunda-feira,30.

Natural de Lagarto, em Sergipe, o jogador recebeu um convite e vai viajar ao Japão para visitar a estrutura clube.