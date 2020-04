Ceará: os primeiros pontos positivos de Guto Ferreira

As primeiras palavras de Guto Ferreira como técnico do Ceará foram sucintas, mas suficientes para externar o potencial da relação com o clube. Em entrevista nas redes sociais do Vovô, o novo comandante reforçou pontos importantes de harmonia com a equipe e enfatizou o tamanho dos desafios para 2020.

Com currículo vasto e vitorioso, é a primeira vez em Porangabuçu. O que não implica em falta de contato com o Ceará, o namoro entre as partes é antigo.

Eis fatores positivos para o início do trabalho, no qual o time ainda está invicto na temporada, no G4 do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, e na 3ª fase da Copado Brasil. Não se trata de garantia de sucesso, o escopo do futebol é maior, no entanto, é uma forma de iniciar forte o trabalho.

Experiência com elenco

Foto: Felipe Santos / Ceará

O elenco do Ceará conta com 10 jogadores que já trabalharam com Guto: os zagueiros Klaus e Tiago Pagnussat; os laterais Eduardo e Bruno Pacheco; os volantes Fabinho, Charles e Ricardinho; os meias Vinícius e Felipe Silva; e o atacante Bergson. O número corresponde a 33,3% do elenco principal - sem considerar peças da base.

Em casa, Guto ainda não manteve contato formal com os atletas, a função tem sido exercida pelos auxiliares da comissão técnica. Todavia, o conhecer do grupo facilita no momento de adequação dos treinos, principalmente pelo metodologia da atividade. E um dos fatores mais explorados é o vigor físico.

Guto: "Todos foram jogadores que tiveram algum tipo de destaque e venceram no trabalho com a gente. Isso traz um nível de confiança neles, por já ter trabalhado, e que vai ser repassado aos companheiros. Depois já conhecem a nossa forma de trabalhar, assim como nós buscamos detalhes do restante do elenco. Isso facilita".

Formação padrão

Foto: divulgação / Ceará

A principal formação tática de Guto Ferreira é o 4-2-3-1. O esquema foi o mesmo adotado por Enderson Moreira em 2020, com o Vovô somando aproveitamento de 73,3%. O aspecto é uma vantagem no processo de adaptação, uma vez que os atletas devem ter menos tempo para treinar quando o calendário retornar.

O curioso é que Guto não mantém uma postura fixa em campo. Mesmo que a escalação seja mantida, o treinador costuma rodar os atletas de posição e aplicar um novo conceito para as 11 peças permanentes. O ganho é técnico e tende a evoluir uma postura já consolidada em Porangabuçu.

Guto: "No Ceará, a busca inicial é dar sequência no 4-2-3-1 e criar também alguns modelos que a gente possa mudar e surpreender o adversário. As vezes, sem mudar o esquema, muda o modelo de marcação, o deslocamento no ataque e se começa a ter vantagem. O mais importante são os conceitos de jogos".

Apoio da base

Foto: divulgação / Ceará

Uma das prioridades do Ceará é o trabalho nas categorias de base. E o setor de formação é um dos trunfos do trabalho de Guto Ferreira, que ascendeu como técnico nas divisões de acesso ao profissional.

Com passagem por times como Internacional e São Paulo, o comandante ajudou a revelar nomes como Emerson Sheik, Julio Baptista e Lúcio. Na metodologia de trabalho faz parte a inserção de oportunidade para as joias de casa. O panorama pode facilitar a consolidação de mais jogadores oriundos da Cidade Vozão, em Itaitinga, a exemplo do lateral esquerdo Kelvyn, o zagueiro Lacerda e o atacante Cristiano, todos já treinando com o time principal.

Guto: "O mais importante não é a primeira oportunidade, mas a condição de firmar o jogador. Depende da necessidade e momento de maturidade, isso conta muito, como ele absorve a crítica. O jovem não pode ser a solução, ele entra com um nível de responsabilidade e vai assumindo mais com o passar do tempo. É você saber colocar e tirar (de campo). O importante é ter o carinho para que não se perca o trabalho de muitos anos da base em um jogo que vai mal".

Postura competitiva

Foto: divulgação / Ceará

As 12 contratações do Ceará no início da temporada ascenderam a expectativa sobre o elenco. O objetivo desde sempre foi montar um time forte para retomar a disputa por título, uma das metas do planejamento ausentes de 2019.

Por isso a exigência de um time mais criativo, com pode de fogo e que possa se impor diante dos adversários pela qualidade técnica. Os elementos propositivos estão no estilo de jogo defendido por Guto. Em trabalhos restantes - sob comando de Sport e Bahia - o treinador se mostrou adepto da ofensividade.

Guto: "Meu time tem velocidade, potência e uma equipe que tenha qualidade com posse de bola. Que proponham e controle da partida, jogadores que saibam jogar partindo de trás e sendo inteligente e agressivo no último terço de campo".