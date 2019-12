Ceará: o time não faz jus a torcida que tem; agora é secar

Foram 49.200 alvinegros na arquibancada. O 3º maior público do Ceará na temporada e justamente no momento mais crítico. Atestado de paixão? Não, apenas sofrimento. É fato: o Vovô de 2019 não merece a torcida que tem, pior, sequer a denominação de “Time do Povo” tamanha a distância que a gestão criou dos torcedores.

E o projeto Série B tem ganhado força com as últimas exibições, principalmente a derrota diante do Corinthians. Para ser mais precioso, além do Timão, a equipe ainda teve o Athletico-PR, em casa, para se safar de vez do rebaixamento, mas não conseguiu por incompetência.

Assim fica difícil fazer qualquer apelo. Às vésperas do duelo com os paulistas, Porangabuçu recebeu membros da diretoria se defendendo e cobrando apoio. Atributo que veio apesar dos pesares e do estresse gerado junto ao torcedor, que apoiou incondicionalmente mais uma vez.

Para ser mais preciso, a Arena Castelão tremeu em vibração, setores cheios e incentivo. O torcedor alvinegro atendeu ao chamado da camisa, não dos gestores, só que o próprio time, novamente, o frustrou. Sim, o sentimento é de desolação por saber que o elenco não entrou em campo para fazer o “jogo da vida” como clamava as arquibancadas.

Sem intensidade, velocidade, poder ofensivo ou até marcação pressão. O Ceará não atuou como se precisasse vencer. Foi desconcentrado, desorganizado e fraquejou frente ao maior atributo - a torcida - na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro.

O alento é que do outro lado temos o Cruzeiro, que é comandado por Adilson Batista e faz exibições tão ruins quanto as do Ceará. Se o Vovô reza para pontuar diante do Botafogo, domingo (8), às 16 horas, no Engenhão, a Raposa ainda tem pela frente o Palmeiras (5/12) e o Grêmio (8/12).

Resta acreditar, apenas. E, se escapar do calvário da 2ª divisão, que possa aprender a não repetir os mesmos erros do passado. O Ceará precisa mudar para voltar a ser realmente do povo.