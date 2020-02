Ceará: novo plano de sócio-torcedor aproxima clube e torcida com modernidade; veja novidades

Em meados de 2019, a diretoria do Ceará olhou para si e sentiu a necessidade de reinvenção. A proposta era uma nova concepção quase completa dos objetivos com futebol, relação com torcida e trabalho da marca alvinegra para esquecer a última temporada, principalmente pelo desempenho em campo. E, após 14 passos, um dos alicerces foi lançado de forma oficial nesta quarta-feira (5): o sócio-vozão.

Construído por muitas mãos, mas liderado por Bruno Dias, gerente do novo programa do clube e com experiência no Flamengo, o Vovô construiu ferramentas para proporcionar uma melhor experiência à torcida em 2020. "O Ceará contratou tudo o que tem de melhor no mercado para ajudar o torcedor. Em curto e médio prazo a gente vai ter resultado", explicou o idealizador.

Em si, tudo ficou mais barato, apesar do avanço. De 54 planos, o Ceará reduziu para cinco principais com valores promocionais válidos até o dia 19 de fevereiro - recompensa pelos 35 mil pré-cadastros no site oficial www.sociovozao.com. Listamos novidades importantes para o torcedor:

Em tempo: os torcedores que eram sócios ganharão créditos para assinar um novo plano. O processo de migração não é automático, o que requer a escolha da torcida.

1 - Obrigação do Check-in

Assim como muitos clubes do futebol nacional, o Ceará aderiu ao check-in para marcar os assentos do sócio-torcedor. A modalidade vai ser acessível de forma online, por ligação ou em visita a uma loja do time. O sistema vai ter diferença de prioridades de acordo com o plano (cada um vai ter um dia específico para abertura do chek-in) e será encerrado 24 horas antes da partida. Prioridade: "Vovô de Ouro" > "O Mais Querido" > "Campeão da Popularidade". Quando o processo for encerrado, os assentos restantes serão convertidos em ingressos para venda aos torcedores não-sócios.

2 - Gandaia alvinegra

O processo de inclusão dos dependentes sofreu uma mudança mais abrangente. Antes, o clube exigia algum vínculo familiar para inclusão do dependente, mas a nova estrutura permite que qualquer pessoa se torna parceiro do titular, mesmo que não haja elo sanguíneo. A mudança é inspirada nas históricas "Gandaias Alvinegras", que envolviam a presença de torcedores/amigos nos estádios.

3 - Ceará Kids como recurso

O plano Ceará Kids se tornou um complemento dos demais. Agora, o sócio-torcedor pode incluir uma criança no pacote, assim como faz com dependentes. Haverá uma limitação no recurso a depender do plano e será permitido para jovens com idade de 0 a 12 anos incompletos.

4 - Retorno da Gloriosa

A diretoria recriou as categorias especiais para a sócio-torcedora, que é denominada "Gloriosa". Antes um dos 54 planos, agora ela pode aderir a qualquer dos pacotes com desconto de 10%. Um cartão especial será entregue para as torcedoras.

5 - Clube de vantagem

O Ceará fechou parceria com 400 marcas e prevê desconto em produtos de até 50% aos sócio-torcedores. A plataforma de vantagem será lançada em março, com lojas locais e nacionais. Atualmente, o sistema está em fase de testes.

Pacotes e valores

Planos e valores do novo pacote de sócio-torcedor do Ceará Foto: reprodução

Vovô de Ouro

Mais completo dos planos;

Acesso a todos os setores da Arena Castelão em jogos do Ceará como mandante (exceto camarotes);

Valor: R$ 120,00 ao mês. Até o dia 19 de fevereiro, o torcedor que aderir vai pagar R$105,00;

Direito a três dependentes. Cada um pagará 50% do valor cheio;

Necessário realizar check-in para garantir presença nos jogos, sendo o primeiro na lista de prioridade.

Mais Querido

Acesso às cadeiras superiores e inferiores dos setores Norte, Sul e Central, além das cadeiras especiais, em jogos do Ceará como mandante;

Valor: R$ 75,00 ao mês. Até o dia 19 de fevereiro, o torcedor que aderir vai pagar R$ 52,00;

Direito a dois dependentes. Cada um pagará 50% do valor cheio;

Necessário realizar check-in para garantir presença nos jogos, sendo o segundo na lista de prioridade.

Campeão da Popularidade

Acesso às cadeiras superiores e inferiores dos setores Norte e Sul e às cadeiras do setor Superior Central em jogos do Ceará como mandante;

Valor: R$ 50,00 ao mês. Até o dia 19 de fevereiro, o torcedor que aderir vai pagar R$ 35,00;

Direito a um dependente, que pagará 50% do valor cheio;

Necessário realizar check-in para garantir presença nos jogos, sendo o terceiro na lista de prioridade.

Consulado Alvinegro

Acesso às cadeiras superiores e inferiores dos setores Norte, Central e Sul (exceto Premium e Especial) em jogos do Ceará como mandante;

Valor: R$ 16,00 ao mês;

Torcedor que aderir a esse plano terá desconto em 50% na compra de ingressos nas partidas do Ceará como mandante;

Não é necessário fazer check-in para os jogos. As vendas de ingressos serão abertas primeiramente para este plano, de forma exclusiva.

Time do Povo

Mais barato entre todos os planos;

Acesso às cadeiras superiores e inferiores do setor Sul;

Valor: R$ 14,00 ao mês;

Torcedor que aderir a esse plano pagará R$ 10,00 para entrar na Arena Castelão

Necessário realizar check-in para garantir presença nos jogos, sendo o quarto na lista de prioridade.