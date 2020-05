Ceará monta lançamento da loja virtual para maio com promoção de inauguração

O Ceará Sporting Club está próximo de mais um passo na reaproximação com o torcedor: o lançamento do serviço de e-commerce. Meta estipulada pela diretoria alvinegra para a temporada de 2020, a plataforma da loja virtual será inaugurada durante o mês de maio - prazo dentro do planejamento estratégico.

O Vovô trabalha nos últimos ajustes do canal, cujo sistema de vendas foi elaborado. Os cuidados são com a capacidade do servidor, checagem de estoques e mecanismos de compra online.

Uma grande promoção é montada para a inauguração da ferramenta. Como as fábricas dos materiais licenciados foram suspensas por conta do decreto do Governo do Estado que suspende o funcionamento de serviços não essenciais durante a pandemia de covid-19, o objetivo é queimar parte do estoque acumulado com preços mais acessíveis. Uma equipe de delivery também é preparada antecipando a futura demanda.

Para facilitar o acesso aos produtos por parte do torcedor, o Ceará repassará os itens dos módulos físicos de venda, como a Loja Conceito no Iguatemi, para o sistema de e-commerce.

"É mais uma canal que estamos abrindo com o torcedor e vai nos ajudar nesse momento", afirmou Lavor Neto, diretor de marketing do clube.

Desde o lançamento da marca própria Vozão, em dezembro, a diretoria do Ceará efetua a internacionalização de processos operacionais. Assim, assumiu o controle da confecção de uniformes e a bilhetagem através de um plano de gestão. A reformulação do sócio-torcedor também é um dos pontos abordados.

A inserção no e-commerce é uma forma de angariar mais uma fonte de renda no momento de recessão das finanças. A curto prazo, o serviço serve para substituir o potencial econômico das lojas, então fechadas. Posteriormente, vai funcionar integrado aos espaços comerciais.