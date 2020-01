Ceará lança loja móvel em nova fase de aproximação com o torcedor

O esforço é nítido e reconhecido: o Ceará Sporting Club tem a reaproximação com a torcida como meta para 2020. Aos 105 anos, o Vovô adotou mais cuidado no trato com o maior patrimônio da história alvinegra e assim profissionalizou um laço que já é extremamente afetivo. No caminhar, para além do lançamento da marca própria Vozão, a nova etapa consiste na criação de uma loja itinerante.

O conceito de "Time do Povo" se torna real com o equipamento, que vai percorrer um circuito dentre os bairros da Capital e as cidades do interior. O roteiro está em fase final de produção, mas tem como destino inicial o município de Quixadá.

A loja é mais um passo em prol da nova perspectiva de atendimento ao torcedor, praticada na loja conceito do Shopping Iguatemi. Com produtos licenciados, estará presente em eventos oficiais, a exemplo de partidas e atividades organizadas pelos consulados dos torcedores.

No fim, a mensagem é de valorização. A resposta tinha de vir após o ano de 2019, quando o Alvinegro de Porangabuçu não se apresentou com o verdadeiro tamanho da instituição. No escopo das ações, uma tradição, a 'Feijoada da Arrancada', foi bem sucedida esse ano.

A imagem acima, neste domingo (19) no Iate Clube, é um retrato da fase. Elenco e torcida juntos, em festa, para a temporada que se inicia. No momento de reconstrução, o maior acerto alvinegro é se agarrar a quem o fez crescer: o povo.