Ceará: elenco de 2020 exige respeito e evidencia ambição do clube em cenário nacional

Reforço não é garantia alguma de sucesso, mas a forma como o Ceará Sporting Club tem encarado o mercado em 2020 passa uma mensagem: o clube briga por títulos, merece respeito e projeta uma temporada com ambição. Até aqui, nove nomes anunciados e a certeza de que outros serão oficializados pouco depois dessa publicação.

O movimento de contratações traz à tona uma verdadeira mudança estrutural no próprio Vovô, encabeçada pela nova formação do departamento de futebol. A máquina de receita e estrutura estava em Porangabuçu, mas precisava ser operada com melhores critérios.

O último ano motivou a necessidade de interpretação, de compreensão do próprio tamanho perante o Nordeste e também o torcedor. Estava a um passo da 3º temporada consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro sem se portar como tal divisão exige - e o pior, com condições para tal.

É período de firmar espaço, notoriedade e impor temor diante dos rivais. Assim, reconquistar um campo no favoritismo do qual já foi hegemônico. Na frente, dois líderes e símbolos do futebol nacional, mas que atuam em extremos: o goleiro Fernando Prass e o atacante Rafael Sóbis.

Então entende-se que o nível de transação mudou, ou melhor, ascendeu. Nas mãos do presidente Robinson de Castro, o Ceará não entra em uma disputa por jogador para solicitar empréstimo, o momento é de aquisição, alto salário e aporte dos direitos federativos para lucrar no futuro.

Junto do fortalecimento interno, vem o regional. O que dirá a briga pelo atacante Rossi, que tem 11 propostas, sendo a do Vovô uma das mais vantajosas. A guinada do futebol nacional tem mudado o eixo de perspectiva e gigantismo por torcidas apaixonadas, gestões responsáveis e um salário - que não atrasa em Porangabuçu.

No todo, aumenta a responsabilidade. A euforia vem com o peso e a necessidade de assumir uma postura diferente em campo e fora dele. O inicio do Ceará é promissor, mas não garantido. O que podemos cravar é que a sinergia entre clube e torcida mudou de novembro pra cá. Já é um começo.