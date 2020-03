Ceará é letal no início, bate o Atlético/CE e ganha a ponta do Campeonato Cearense

A missão foi cumprida com êxito e logo no primeiro minuto da partida no Presidente Vargas (PV). Neste domingo (8), o Ceará aplicou 1 a 0 no Atlético/CE e, de sobra, assumiu a liderança do Campeonato Cearense, agora com 11 pontos somados. O gol: Rafael Sóbis, alcançando o 4º tento na temporada.

O placar mínimo foi o suficiente para encaminhar a classificação do Vovô à semifinal, apesar de ainda não selada. O detalhe é que o time de Enderson Moreira teve imposição, volume e tranquilidade para construir a vitória até com menos desgaste que o suficiente.

Os ajustes são, sim, necessários, mas quando o adversário tem 15 dias a mais para treinar, faz-se importante administrar bem o fôlego - tarefa que a comissão técnica tratou ao manter o esquema tático padrão 4-3-3 ao longo do duelo.

Em termos coletivos, o panorama é de que o Ceará consegue construir quando trabalha a bola pelo meio-campo, com os volantes articuladores. Assim, mesmo lento, venceu as linhas de marcação quando se movimentou. O contraponto está então na busca pela efetividade, aquela mesmo presente no tento que garantiu o triunfo.

A ressalva é necessária porque o Alvinegro de Porangabuçu desperdiçou ao menos duas chances nítidas de ampliar o marcador: uma cabeçada de Sóbis e um arremate de Vinícius, livre na grande área.

A característica de domínio de bola propiciou as chegadas, só que devem se tornar mais letais. No todo, é pouco para a qualidade do elenco e também o domínio no PV. Precisa maior intensidade, transição rápida e possibilidade de ampliar o marcador, ainda mais com gol tão cedo.

Atlético/CE teve chances de empatar a partida no PV Foto: Natinho Rodrigues / SVM

São os riscos que o placar magro oferece. O Atlético/CE também tinha armas fortes, com a rotação do trio de atacantes, só que parou no goleiro Fernando Prass quando conseguiu chegar na área.

Tudo porque a etapa inicial foi de ajustes dos defensores. Sem Luiz Otávio, poupado, Brock e Klaus demoraram para apresentar melhor desempenho e, com displicência, foram seguidas vezes desarmados. A última linha se mostrou vulnerável no início pela rapidez com que a Águia da Precabura ligava defesa e ataque.

Panorama que, diante de um rival com mais recurso, preocupa e cria sufoco. O último terço do campo requer mais atenção e cuidado.

Estreia com fôlego

A confiança que o Ceará adquiriu com a vitória, a segunda seguida na temporada, mantendo a invencibilidade, residiu na estreia de Alyson. Ex-Oeste, o lateral esquerdo entrou com fôlego no 2º tempo e participou bem da partida.

