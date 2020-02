Ceará e Fortaleza têm elencos avaliados em R$ 172 milhões; veja valor dos jogadores

A manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro trouxe investimento para Ceará e Fortaleza. No ano em que os clubes apresentaram orçamentos recordes, os elencos, juntos, somam R$ 172 milhões, segundo cotação do mês de janeiro do site especializado Transfermarkt. Mesmo distante do top-10 nacional, externaliza o crescimento do futebol cearense.

Na lista de valores, o líder é o atacante David, do Fortaleza. Comprado por R$ 5 milhões - a maior aquisição da história do Estado -, o atleta de 24 anos tem passe estimado em 1,5 mi de euros (R$ 7 mi).

O topo tem ainda o volante Michel, também do Leão. O jogador pertence ao Grêmio, assinou com o time tricolor por empréstimo até o fim do ano e tem preço de 1,5 mi de euros (R$ 7 mi).

Apesar dos casos isolados, o plantel do Vovô é mais caro. Com 12 chegadas, entre reforços e renovações, o time de Argel Fucks tem preço de R$ 92,6 mi contra R$ 80,3 mi para a equipe de Rogério Ceni.

As contratações para 2020 alavancaram o valor em Porangabuçu. O meia Vinícius (R$ 6,1 mi), e os atacantes Rodrigão (R$ 5,8 mi) e Rafael Sóbis (R$ 5,6 mi) são os mais caros.

Confira o valor dos jogadores do Ceará

GOLEIRO

Richard | R$ 2,8 mi

D. Silva | R$ 2,3 mi

Prass | R$ 1,1 mi

M. Cabral | R$ 234 mil

ZAGUEIRO

Klaus | R$ 3,2 mi

L. Otávio | R$ 3,2 mi

T. Pagnussat | R$ 2,1 mi

Eduardo Brock | R$ 1,8 mi

LATERAIS

B. Pacheco | R$ 4,2 mi

S. Xavier | R$ 4,6 mi

Eduardo | R$ 3,2 mi

VOLANTES

Fabinho | R$ 3,2 mi

Marthã | R$ 2,3 mi

W. Oliveira | R$ 2,3 mi

Charles | R$ 1,8 mi

F. Sobral | R$ 3,2 mi

MEIAS

Vinicius | R$ 6,1 mi

Ricardinho | R$ 5,1 mi

Felipe | R$ 2,8 mi

Wescley | R$ 2,3 mi

ATACANTES

Rogério | R$ 3,7 mi

M. Gonçalves | R$ 3,5 mi

Leandro Carvalho | R$ 4,2 mi

Lima | R$ 3,2 mi

Juninho Quixadá | R$ 2,8 mi

Rodrigão | R$ 5,8 mi

Rafael Sóbis | R$ 5,6 mi

Bergson | R$ 3,2 mi

Rick | R$ 469 mil

Luis David | R$ 234 mil

Confira o valor dos jogadores do Fortaleza

GOLEIRO

Felipe Alves | R$ 3,2 mi

Boeck | R$ 2,8 mi

Max | R$ 234 mil

ZAGUEIRO

Quintero | R$ 4,6 mi

Jackson | R$ 4,2 mi

Paulão | R$ 3,2 mi

Roger | R$ 1,6 mi

LATERAIS

Carlinhos | R$ 3,7 mi

Bruno Melo | R$ 2,8 mi

Tinga | R$ 3,7 mi

VOLANTES

Michel | R$ 7 mi

Felipe | R$ 3,9 mi

Gabriel Dias | R$ 3,5 mi

Derley | R$ 1,6 mi

Juninho | R$ 3,9 mi

Bonilha | R$ 2,5 mi

MEIAS

Mariano Vázquez | R$ 3,9 mi

Marlon | R$ 2,3 mi

ATACANTES

David | R$ 7 mi

Romarinho | R$ 4,2 mi

Osvaldo | R$ 3,2 mi

Ederson | R$ 2,5 mi

Wellington Paulista | R$ 3,5 mi

Em tempo I: o site Transfermarkt não contabilizou o atacante Léo Chú no cálculo do Ceará. Pelo lado do Fortaleza, o zagueiro João Paulo e o atacante Edson Cariús não apresentaram valor de mercado.

Em tempo II: os valores do Transfermarkt são em euro. A coluna os converteu utilizando a cotação de 1 euro (R$ 4,70) do dia 3 de fevereiro.