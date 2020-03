Ceará e Fortaleza estão entre os elencos mais baratos da Série A; veja lista

A disparidade econômica da Série A do Campeonato Brasileiro é grande e fica mais evidente quando se analisa os salários dos elencos. Seguindo o fluxo dos montantes pagos aos jogadores através da carteira de trabalho, na CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), Ceará e Fortaleza estão entre os menores custos da elite nacional, empatados com R$ 1,8 milhão na folha de pagamento mensal.

O levantamento foi publicado pelo portal BR Contracts e divulgado inicialmente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, do Uol. Vale ressaltar, no entanto, que o direito de imagem não é incluindo na conta - número que equivale a 40% do que os atletas recebem.

Em comparação com os 20 times envolvidos na disputa, com calendário paralisado por conta do novo coronavírus, os representantes cearenses superam o RB Bragantino (R$ 1,7 milhão), o Sport (R$ 1,4 milhão) e o Atlético-GO (R$ 800 mil). O melhor nordestino na lista é o Bahia, com folha de R$ 3,6 mi.

O detalhe é que o Coritiba, que estava na Série B, tem gasto mensal de R$ 2,1 mi. Na liderança, contabilizando apenas CLT, Flamengo e Corinthians dividem o topo, ambos com R$ 8,8 mi. O Palmeiras fecha o top-3 com R$ 8,2 mi.

Confira lista completa:

Corinthians - R$ 8,8 mi

Flamengo - R$ 8,8 mi

Palmeiras - R$ 8,2 mi

Internacional - R$ 6,3 mi

São Paulo - R$ 5,1 mi

Atlético-MG - R$ 5,1 mi

Santos - R$ 4,8 mi

Grêmio - R$ 4,3 mi

Bahia - R$ 3,6 mi

Fluminense - R$ 3,5 mi

Vasco - R$ 2,9 mi

Athletico - R$ 2,5 mi

Goiás - R$ 2,2 mi

Botafogo - R$ 2,1 mi

Coritiba - R$ 2,1 mi

Fortaleza - R$ 1,8 milhão

Ceará - R$ 1,8 milhão

Red Bull Bragantino - R$ 1,7 milhão

Sport - R$ 1,4 milhão

Atlético-GO - R$ 800 mil