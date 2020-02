Ceará: defesa de pênalti foi importante para firmar confiança em Fernando Prass

A classificação do Ceará à 3ª fase da Copa do Brasil teve um nome: Fernando Prass. A análise sempre exige o coletivo, mas nesse caso, o goleiro conquistou o mérito ao pegar duas penalidades contra o Oeste - a primeira no tempo regulamentar. E no roteiro, nada de espanto. O arqueiro chegou em Porangabuçu para ser protagonista, mesmo aos 41 anos.

O detalhe é que o episódio soa até como uma reação, daquelas necessárias para o ganho de confiança. Na história curta pelo Vovô em 2020, o gaúcho participou de sete partidas e chegou a ser contestado por uma torcida ávida de resultados, ainda incipientes.

Títulos de Fernando Prass

Campeonato Brasileiro: 2016 e 2018

Copa do Brasil: 2011 e 2015

Estaduais: 1999, 2001, 2003 e 2004

A resposta é a de um profissional experiente e acostumado com as grandes conquistas. Na carreira, foi ídolo por onde passou, justamente o que o classifica como um dos principais nomes do futebol brasileiro contemporâneo. A defesa na Arena Barueri, pode, sim, se traduzir em um novo recomeço.

“Vai depender da gente, depende dos ensinamentos que tu tiras. Se isso aqui nos fortalecer, nos servir de exemplo, de ensinamento e de amadurecimento, muito bom. Agora, se a gente pegar essa vitória, sentar em cima dela e esquecer dos erros, da evolução que a gente precisa ter, vai ser prejudicial. Então, tem que ter maturidade pra saber trabalhar nas vitórias”, analisou Fernando Prass.

A necessidade está atrelada ao retrospecto do Ceará na posição. Desde a saída de Everson ao Santos, o clube busca um substituto com qualidade técnica similar. Na escolha pelo ex-Palmeiras, a diretoria alvinegra apostou pela acréscimo da liderança.

Número de Prass em 2020

Jogos: 7

Gols sofridos: 8

Tempo em campo: 630 minutos

Os requisitos o tornaram incontestável do desembarque ao primeiro jogo, com chances diminutas para Diogo Silva, Richard ou Lucas França. A opção estava escolhida sem sequer uma entrada. As atuações, dentro de um plantel em construção, o deixaram sob análise, principalmente com o gol sofrido diante do Bragantino/PA, ainda pela 1ª fase da competição nacional.

O fato é que, com Argel ou Enderson, o posto de Prass foi mantido. O contrato é curto, até o fim da temporada, mas trata-se de ter um campeão em uma equipe montada para assumir as glórias ao longo da temporada. Dos 12 reforços, o goleiro é hegemônico pela idolatria, caminho conquistado também em Porangabuçu após as duas defesas de pênalti, especialidade do atleta.

Na balança, a idade que diminui os reflexos, a explosão e a velocidade. Por isso, o protagonismo foi tão importante na Copa do Brasil, um momento de provação individual. Após a partida, Prass foi firme ao dizer: "Ninguém ganha ou perde sozinho”. É sabedoria de quem sabe comandar e ser comandado. No enredo, uma classificação com a marca de vencedor para um ano em que o Ceará quer reassumir o êxtase. Que ambos possam se ajudar.