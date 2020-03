Ceará: com raça, Rafael Sobis mostra respeito ao clube e se consolida como artilheiro

Mais uma vitória por placar mínimo, mas o suficiente. E novamente com atuação consistente de Rafael Sobis, autor do gol do Ceará que garantiu o triunfo contra o Vitória/BA nesta quinta (12) por 1 a 0, pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Aos poucos, o atacante mostra todo o protagonismo que tem. Apesar dos 34 anos, é ávido por conquistas, se entrega a cada bola e explica dentro de campo porque é o símbolo máximo do novo Vovô: um time que aplica o favoritismo que a história o exige.

Nesse contexto, a necessidade de responsabilidade é o que torna Sobis especial. Todos os resultados recentes têm efeito direto do poder de finalização do centroavante: vitórias contra River/PI na Copa do Nordeste (três gols no 4x0) e a sobre o Atlético/CE no Campeonato Cearense (o tento do 1x0).

Só que Sobis vai além. A variação tática que possibilita também serve para o funcionamento do coletivo. No 4-2-3-1, é o mais avançado. O trunfo são os recuos, a criação de espaço para infiltrações do trio de meias que o cerca e o uso do pivô para as chegadas ofensivas do Vovô.

"Acho que a gente tem que sempre buscar melhorar. O futebol é constante, tenho uma certa idade e procuro melhorar. Os que estão vendo em campo é consequência do dia a dia. É tentar crescer taticamente porque, independente da idade, a gente tem que evoluir", analisou Sobis.

O resultado então é crescente, assim com o futebol praticado pelo time de Enderson Moreira: em evolução. A entrega motiva e mostra respeito à camisa, mesmo vindo de um atleta multicampeão. Os caminhos sãos os melhores possíveis para o cada vez mais artilheiro alvinegro. São 780 minutos, 11 partidas e cinco gols.

Artilharia do Ceará em 2020