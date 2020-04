Ceará: 33,3% do elenco tem experiência com Guto Ferreira

A diretoria do Ceará atrasou a apresentação oficial do técnico Guto Ferreira devido à pandemia do novo coronavírus. Anunciado no cargo no dia 17 de março, o trabalho no primeiro mês foi em home office com foco no conhecimento do elenco. Tarefa facilitada pelo histórico: um terço dos atletas, 33,3%, tem experiência com o treinador.

O levantamento considera o time principal e descarta os jogadores formados na base alvinegra, como o goleiro Matheus Cabral, o lateral Kelvyn, o zagueiro Lacerda e os atacantes Rick e Cristiano - uma vez que Guto nunca atuou em Porangabuçu, ou seja, contabiliza 30 peças. Na lista de conhecidos, a maioria está no rol de reforços para 2020.

O volante Charles, por exemplo, atuou com o treinador em todos os estágios da carreira. Revelado pelo Internacional, foi comandado tanto no Colorado como no Sport, em 2019, quando brilhou na Série B do Campeonato Brasileiro ao ser o jogador com mais desarmes na posição.

"Charles é um jogador que se multiplica. Está em todas as partes do campo", apontou Guto em entrevista ao GloboEsporte.com na época.

O meio-campo, inclusive, é o setor com mais peças que conhecem o comandante. E dois nomes chamam a atenção no processo: Felipe Baxola e Ricardinho. O primeiro o seguiu por Mogi Mirim e Ponte Preta, enquanto o 'maestro' alvinegro atuou junto durante passagem pela Macaca em 2012. Há ainda o volante Fabinho e o meia Vinícius.

No ataque, o único que trabalhou com Guto foi Bergson. O ano foi 2013, quando a peça foi importante para a Portuguesa durante a 1ª divisão. O fator pode servir para o centroavante ter mais espaço no Vovô. Redenção também presente na defesa. Os dois com mais rodagem junto ao treinador são o zagueiro Tiago Pagnussat (66) e o lateral direito Eduardo (66), ambos reservas na formação atual.

Confira lista completa (dados do site O GOL)

Foto: Thiago Gadelha

ZAG - Klaus

Clube: Internacional (2017)

Jogos: 14

Gols: 4

Foto: Thiago Gadelha / SVM

ZAG - Thiago Pagnussat

Clube: Bahia (2016/2017/2018)

Jogos: 66

Gols: 5

Foto: divulgação / Ceará

LAT - Bruno Pacheco

Clube: Chapecoense (2018)

Jogos: 8

Gols: 0

Foto: Camila Lima / SVM

LAT - Eduardo

Clube: Bahia (2016/2017) e Chapecoense (2018)

Jogos: 64

Gols: 0

Foto: Thiago Gadelha / SVM

VOL - Fabinho

Clube: Internacional (2017)

Jogos: 10

Gols: 1

Foto: divulgação / Ceará

VOL - Charles

Clube: Internacional (2017) e Sport (2019)

Jogos: 57

Gols: 2

Foto: divulgação / Ceará

VOL - Ricardinho

Clube: Ponte Preta (2012)

Jogos: 3

Gols: 0

Foto: JL Rosa / SVM

MEI - Felipe Baxola

Clube: Mogi Mirim (2012) e Ponte Preta (2015)

Jogos: 22

Gols: 7

Foto: divulgação

MEI - Vina

Clube: Bahia (2018)

Jogos: 29

Gols: 9

Foto: JL Rosa / SVM

ATA - Bergson

Clube: Portuguesa (2013)

Jogos: 16

Gols: 2