Zagallo e Beckenbauer

Último remanescente da histórica seleção que conquistou a primeira Copa do Mundo em 1958, para o Brasil, ao derrotar a Suécia por 5x2 no estádio Rasunda, em Estocolmo, Mário Jorge Lobo Zagallo (1931-2024), nordestino de Atalaia (AL), desapareceu no dia 5 de janeiro passado. O Velho Lobo marcou época por sua forte personalidade, seu amor ao futebol, ao qual se entregou durante toda a sua longa carreira. Foi jogador em 1958 e 1962, técnico em 1970 e coordenador técnico da Canarinha em 1994. Até hoje, é o único tetracampeão mundial, nessas diferentes funções, em toda a história do futebol.

Sua trajetória de vencedor foi longa, tendo conquistado muitos títulos como jogador em equipes como o América (RJ), o Botafogo e Flamengo, além de outras conquistas com a Seleção Brasileira, além das da Copa do Mundo. Como treinador, foi campeão pelas quatro equipes principais do Rio de Janeiro e até pelo Al-Hilal , da Arábia Saudita, quando conquistou o campeonato nacional daquele país (1978/1979), bem como pela seleção nacional saudita, campeã da Copa da Ásia em 1984. Sua importância para o futebol brasileiro é incontestável. Zagallo foi um esportista amplamente vitorioso, reconhecido pelo seu talento e até por sua resiliência diante de adversidades enfrentadas pela Canarinha em determinados momentos de sua carreira, quando foi alvo de pesadas críticas de setores da imprensa e da torcida brasileira. Foi contemporâneo das maiores gerações de jogadores do país, entre os quais brilhou, sendo logicamente merecedor de todas as homenagens.

Apenas dois dias depois de sua morte, eis que o mundo do futebol foi de novo tristemente surpreendido com a partida de Franz Beckenbauer (1945-2024), falecido aos 78 anos em Munique. O Kaiser, como era conhecido, enfrentava problemas de saúde nos últimos meses, tendo perdido a visão de um dos olhos e se submetido a duas cirurgias cardíacas. Beckenbauer foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, tendo conquistado a Copa do Mundo de 1974 para a Alemanha e, em 1990, também como técnico.

Ao lado de Zagallo e do francês Didier Deschamps (este, campeão como jogador, em 1998, e como técnico, em 2018), Beckenbauer foi um dos únicos profissionais do futebol a conquistarem Copas do Mundo em ambas as funções. Entre 1973 e 1976, foi ainda tricampeão da Liga dos Campeões da Europa pelo Bayern de Munique, equipe com a qual sempre foi mais identificado. O ano começa, portanto, com duas grandes e seguidas perdas no universo futebolístico mundial. Homens que viveram tempos áureos do esporte, quando o verdadeiro amor à camisa era o que importava. Bem diferente, portanto, do futebol de nossos dias, onde, até mesmo na seleção nacional, o mercenarismo e a falta de compromisso de muitos atletas preponderam sobre valores como a ética e a dedicação ao esporte. Zagallo e Beckenbauer honraram suas carreiras e, realmente, dignificaram o futebol. Que ambos descansem em paz!

Gilson Barbosa é jornalista