Yanomami, uma crise humanitária

Falar dos povos originários é mergulhar na história do Brasil e, também, na da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), quando recebeu a atribuição de organizar e operacionalizar o Subsistema de Atenção dos Povos Indígenas, por meio do Departamento de Saúde Indígena (Desai).

O ano era 2007 quando assumi a presidência da instituição e trouxe comigo Wanderley Guenka (in memoriam), servidor de carreira com anos de experiência junto aos indígenas e um apaixonado pela causa, para dirigir o Desai. Sabíamos que o trabalho de recuperar a saúde e a dignidade dessa população era urgente.

À época, eram 4,7 mil aldeias de muitas etnias existentes no país e o Estado do Amazonas tinha a maior concentração de indígenas do país, muitos delas em regiões isoladas e de difícil acesso.

A situação da saúde era de emergência e tínhamos que nos debruçar e dar solução imediata. Os índices de mortalidade infantil eram altos. Precisávamos avançar também nos programas de imunizações em massa para deter doenças como a rubéola, tuberculose, sarampo, hepatite, febre amarela, pneumonia e gripe.

Medidas emergenciais foram tomadas de imediato. Entre as principais, destaco a descentralização dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis), responsáveis pelas ações técnicas de promoção e atenção à saúde e as práticas sanitárias adequadas; a aquisição de veículos terrestres e fluviais; e o reequipamento dos 751 postos de saúde, a principal porta de entrada para os atendimento aos indígenas.

Era necessário, igualmente, construir novas Casas de Apoio à Saúde do Índio (Casai), que possuíam estrutura para receber, alojar e alimentar pacientes encaminhados, além de prestar assistência de enfermagem 24 horas por dia, assistência médica, exames complementares e acompanhamento para internação em hospitalar e o seu retorno às comunidades de origem. As Casais foram ampliadas de 62 para 67, das quais a maior delas fica em Boa Vista, Roraima.

As ações de saneamento básico desenvolvidas nas aldeias, pelo Departamento de Engenharia da Funasa, foram fundamentais para a melhoria dos indicadores epidemiológicos. Um dos resultados foi que 63,7% da população indígena passaram a ter acesso a água de qualidade.

Uma equipe multidisciplinar formada por médicos, odontólogos, bioquímicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório e Agentes Indígenas de Saúde foi mobilizada para atender imediatamente todos as aldeias indígenas. Os resultados começaram a surgir e revelaram um impacto positivo. A melhoria significativa na cobertura vacinal e a implantação crescente da vigilância alimentar e nutricional vinham reduzindo o coeficiente de mortalidade infantil, o que demonstrava que estávamos no caminho certo.

A Taxa de Mortalidade Infantil indígena vinha apresentando queda significativa nos últimos anos, embora ainda persistisse como um grande problema de saúde pública a ser enfrentado. De 2000 a 2008 houve uma redução de 40,6%, caindo de 74,61 para 1000 nascidos vivos. Já em 2009, a taxa de mortalidade infantil caiu de 44,35 para 1000 nascidos vivos. A análise de regressão linear demonstrou que essa tendência de queda foi estatisticamente significante.

E o reconhecimento pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Desai veio de um contato da Dra. Zilda Arns, da Pastoral da Criança. Ela esteve na nossa sede em Brasília, onde os resultados foram apresentados pela nossa equipe técnica. Na ocasião assinamos um Protocolo de Intenções consolidando uma parceria entre a Funasa e a Pastoral da Criança.

Vale do Javari

Com o apoio do Ministério da Defesa e de nossa equipe multidisciplinar, de cerca de 70 profissionais, realizamos uma megaoperação no Vale do Javari que contou com um Navio Hospital, da Marinha, da Aeronáutica, que prestava auxílio logístico na vacinação dos indígenas, e com o trabalho do Exército, nas ações de deslocamento e montagem de infra-estrutura para a acomodação das equipes de saúde e de atendimento aos indígenas. Era necessário, fazer uma radiografia e solucionar os problemas de saúde indígena no Vale do Javari.

Essas ações multidisciplinares foram direcionadas para expandir a cobertura da atenção básica da população indígena, visando traçar o perfil epidemiológico, executando ações de vigilância alimentar e nutricional, busca ativa de casos de malária e tuberculose e exames laboratoriais de todas as famílias. A meta de atender os cerca de quatro mil índios de seis etnias que compõem o grupo de indígenas distribuídos em mais de 50 aldeias espalhadas pelo Vale do Javari foi alcançada. A Mega Operação no Vale do Javari teve a duração de 60 dias e foi um sucesso.

Os Yanomami

O nosso Distrito Sanitário Especial indígena Yanomami foi o primeiro a ser criado pelo Departamento de Saúde Indígena (1991) para atender os indígenas que vivem nos estados de Roraima e Amazonas e também na fronteira com a Venezuela.

São 27,7 mil indígenas distribuídos em 366 aldeias, e vivem em cinco grupos indígenas, entre eles os Yanomami, o mais numeroso. O acesso a essas aldeias só podia ser feita por aeronaves. Como são seminômades, a nossa equipe multidisciplinar relatava as dificuldades para levar atendimento médico aos adultos, idosos e principalmente as crianças, mas todos eram sempre eram atendimentos.

Os relatórios das equipes multidisciplinar encaminhados ao Departamento de Saúde Indígena apontavam que as principais doenças encontradas naquela população eram respiratório, de veiculação hídrica, malária, tungíase, tuberculose e principalmente a oncocercose, onde a meta, estabelecida pela OPAS, era a eliminação e não a erradicação ou o controle.

O nosso trabalho desenvolvido pelo Departamento de Saúde Indígena teve o reconhecimento da Fundação Carter, que monitora o combate à oncocercose em todas as áreas endêmicas da África e das América do Sul e Central.

O ex-presidente Jimmy Carter veio ao Brasil e num evento no gabinete do Ministro da Saúde, em Brasília, recebeu o nosso relatório e entregou a mim e ao então diretor de Saúde Indígena uma condecoração pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo controle e a posterior eliminação da oncocercose nas aldeias Yanomami, o que muito me gratificou.

Nesse momento, é desanimador acompanhar o noticiário do dia-a-dia e saber que todo o esforço empreendido pelos profissionais de Sáude Indígena da Funasa, que deram assistência aos povos indígenas, não foi à frente. Os números são assustadores. A Casa de Saúde Indígena de Boa Vista, em Roraima, que inaugurei na minha gestão, não comporta o número de indígenas das aldeias Yanomami que chegam diariamente.

É notório salientar a falta de atenção básica à saúde dos povos originários, especialmente nos últimos quatro anos em que a política negacionista do último presidente, aliada a negligente atuação conjunta dos Ministérios da Saúde, da Justiça, da Mulher e Direitos Humanos, do Meio Ambiente e também da Funai, proporcionou o cenário perfeito para o genocídio que estamos assistindo.

Danilo Forte é deputado federal