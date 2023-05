Wilson Ibiapina

O moço de Ibiapina nasceu homenageando a sua cidade com o sobrenome.

Seu pai quis dar-lhe um prenome estrangeiro e lá se foi de Wilson. Andou, a partir de sua terra, chegando na planície de Fortaleza ainda estudante. Fez faculdade, granjeou amigos, virou jornalista e foi polindo o seu caminho. Daqui para o Rio,daí pelo mundo afora, como globetrotter de microfone, câmera, máquina de escrever/computador e uma rede de contatos.

Jornalista ímpar. Ajudou a Globo a ser mais do que era.Trouxe-a para o planalto central e a consolidou. Ali viveu.

Dos três poderes sabia tudo e via os seus integrantes como fontes e,alguns, como amigos.

Assentou-se nessa terra imaginária de Dom Bosco para ser bom marido, pai e avô, fazendo e acontecendo na magia da comunicação.

Com todas as mudanças que a Internet propiciou.

Era completo. Sabia e fazia jornalismo em seus múltiplos veículos.

Por outro lado, não largou o umbigo do Ceará e do Sistema Verdes Mares e, em especial, da Verdinha, ao dealbar das manhãs.

Nas anuais solenidades da Sereia de Ouro, trazia autoridades, revia amigos e colegas.

Foi um dos esteios da expansão da rede Verdes Mares e da discreta e eficaz cobertura ao grupo Edson Queiroz, quando necessário, pois conhecia todos os palácios e os seus mutantes “donos”.

Muitas homenagens recebeu,por justiça, ao completar, em fevereiro, um ciclo de 16 lustros, com a curiosidade e a energia de um foca.

Somos seres finitos.

Ontem, 09 de maio, resolveu sair do nosso convívio e fazer reportagens no além. Deus o abençoe.



Com a amizade e o respeito a todos os seus descendentes.