Voluntariado se reinventa para seguir servindo à sociedade

Sabemos dos inúmeros desafios que o Brasil e o mundo enfrentam. O cenário de pandemia ainda mostra as suas consequências, que se somam a questões sociais e econômicas anteriores. Neste contexto, o voluntariado continua sendo um caminho acessível a todos que buscam dar a sua contribuição para a sociedade.

Os brasileiros formam um povo criativo e que encontra caminhos generosos de superar as dificuldades. Prova disso é que, como mostra a Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021, 47% dos entrevistados passaram a praticar mais o voluntariado durante o período de isolamento social.

A solidariedade foi a motivação para que 74% dos entrevistados aderissem à prática. Além de doar tempo, os voluntários também têm o hábito de contribuir de outras formas, com 95% doando bens, como alimentos, roupas ou brinquedos. É interessante observar que 21% passaram a realizar atividades voluntárias online, entre as quais a oferta de apoio psicológico e de educação.

Na Samsung, nós também aderimos a este formato, realizando, pela primeira vez em edição 100% digital, em 2020, o “Conectados pelo Futuro”, nosso programa de voluntariado. Houve o envolvimento de cinco ONGs (Liga Solidária, Casa José Coltro, Obra do Berço, Instituto Ser+ e Afesu) e foi desenvolvido um jogo online, no qual os participantes ofereciam mentoria para quem estava se preparando para o mercado de trabalho.

Já em 2021 foi a vez da Maratona Social, realizada pela Samsung em parceria com o Atados. Voluntários da empresa se dedicaram às organizações participantes de acordo com suas competências e habilidades pessoais e profissionais. Participaram as ONGs Cidadão Pró-Mundo, Instituto Gabi e Associação Vaga Lume.

Muitas vezes, o voluntariado corporativo abre portas para aqueles que desejam se engajar em uma causa social. A Pesquisa Voluntariado no Brasil 2021 indicou, ainda, que 15% dos voluntários realizam atividades ligadas a programas de voluntariado empresarial, dedicando a elas, em média, 21,5 horas mensais.

É gratificante ver que as empresas seguem incentivando suas equipes a contribuírem socialmente. E isso é fundamental para a atração de talentos e engajamento, já que as novas gerações buscam trabalhar em empresas com valores alinhados aos seus.

Sempre fui muito interessada pela prática do voluntariado, pois acredito que a troca proporcionada pelo envolvimento neste tipo de ação é enriquecedora para todas as partes envolvidas. Atuar como voluntária muda o nosso jeito de enxergar o mundo. Este é um dos motivos pelos quais tenho o desejo de me dedicar à assistência social quando vier a me aposentar.

Anna Karina Pinto é diretora de Marketing Corporativo da Samsung Brasil