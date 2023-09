Você sabe elogiar?

Elogiar crianças é um hábito comum para a grande maioria das famílias, mas estar atento à forma de elogiar é muito importante para o resultado que se quer atingir. Enquanto se diz que elogiar nunca é demais, um experimento realizado nos Estados Unidos mostra que não é simples assim.

Para analisar o impacto no cérebro de crianças, a pesquisadora Carol Dweck analisou 400 alunos de uma escola de Nova York. A psicóloga realizou uma série de estudos com o grupo; um deles com aplicação de quatro testes. A primeira prova era um teste de QI simples para alunos da 5ª série. Ao final os alunos recebiam notas e elogios. Metade do grupo foi elogiada pela inteligência e a outra metade teve o esforço reconhecido. Assim foram divididos em dois grupos; os “inteligentes” e os “esforçados”. O segundo teste, permitiu aos alunos escolher entre uma prova do mesmo nível da primeira ou a mais difícil. Os alunos “inteligentes” escolheram a prova mais fácil e os “esforçados” o teste mais difícil.

Já o 3º foi bem mais difícil para todos os participantes. Os dois grupos se deram mal, mas um detalhe chamou atenção; os “esforçados” se dedicaram muito mais para obter bons resultados, enquanto os inteligentes ficaram muito nervosos.

Na quarta etapa, com uma prova tão fácil quanto a primeira, os que tiveram seus esforços reconhecidos melhoram suas notas em 30% enquanto os inteligentes regrediram em 20%. É como entender que os inteligentes buscaram truques para não perder o status e os esforçados enxergaram a necessidade de esforço constante, caso contrário não teriam bons resultados.

Elogiar diretamente a criança, de acordo com a pesquisa, pode gerar pressão e insegurança. É comum que, nesses casos, a criança evite novos desafios por medo de perder o título de inteligente, por exemplo, e não mais atender às expectativas dos adultos. O ato de elogiar deve estar relacionado com atitudes e comportamentos da criança. Então, quando estiver interessado no sucesso do seu filho, pense bem nas palavras para elogiar, caso contrário o efeito pode ser desastroso.

Ana Martins é jornalista e escritora