Vizinhança

Para quem sempre esteve só de visita ou, como dizem, “passando um chuvisco”, numa cidade do interior, alguns costumes acabam chamando a atenção. Um desses costumes que causa estranhamento em quem sempre viveu a impessoalidade da “cidade grande” diz respeito à maneira de lidar com a morte.

Não que as cidades grandes não chorem seus mortos ou que a visita que ninguém quer seja tão somente um fato comum e natural diante de uma população numerosa e “sem rosto”. Nas cidades maiores, a morte continua sendo sentida e lamentada, vez por outra vira pauta e matéria de jornal, mas, em geral, as lágrimas são localizadas. É como se não houvesse tempo o bastante para chorar, porque a danada da morte circulou outra vez. Outro bairro, outro choro.

E é por isso que, de alguma forma, o interior chora seus mortos de um jeito diferente. A comoção em torno de algumas partidas alcança toda a comunidade, construindo um luto coletivo e fazendo com que a morte pareça sempre pessoal. Ainda que não se conheça aquele que partiu, sente-se o fato com um pesar nada habitual, com uma solidariedade e com uma proximidade que se revelam num “ele era amigo do meu menino” ou num “tão jovem, lembro de ele ter estudado comigo no segundo ano!”. Ou ainda um “morreu trabalhando, que tristeza!”. No interior, os vínculos parecem palpáveis, e quem falece é, direta ou indiretamente, um conhecido.

Numa dessas “visitas” recentes da morte aqui pelas redondezas, foi possível sentir o pesar coletivo e, de pronto, saber nome, sobrenome e tudo o mais daquele que se foi. A morte nunca fica sem um rosto. E, como tudo vai parar na rede social, chega um momento em que a foto sorridente do jovem que se foi se torna familiar. Parece mesmo que eu o conhecia. Esse rosto devo ter visto por aqui, Na praça, na padaria, na pizzaria, talvez.

Ao cair da tarde, as buzinas das motos foram acionadas simultaneamente, com um fundo musical de despedida bem triste. As buzinas e a música moviam-se pelas ruas do Centro e, quem ouvia, já sabia do que se tratava. Era um barulho silencioso, dá para entender? Um cortejo como tantos, mas, ao mesmo tempo, um cortejo único. Senti como se conhecesse o rapaz que partiu. Eu o conhecia sim. Acho que somos todos vizinhos por aqui.

Renata Murta de Lima é jornalista