Vivas nos queremos

Em 2022, todas as formas de violência contra nós mulheres registraram crescimento no país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os feminicídios cresceram 6,1%, resultando em 1.437 mulheres mortas simplesmente por serem mulheres.

Os homicídios dolosos de mulheres também cresceram (1,2% em relação ao ano anterior), o que impossibilita falar apenas em melhora da notificação como causa explicativa para o aumento da violência letal.

Além dos crimes contra a vida, as agressões em contexto de violência doméstica tiveram aumento de 2,9%, totalizando 245.713 casos; as ameaças cresceram 7,2%, resultando em 613.529 casos; e os acionamentos ao 190, número de emergência da Polícia Militar, chegaram a 899.485 ligações, o que significa uma média de 102 acionamentos por hora.

Já os estupros no Brasil aumentaram 8% em 2022. Foram 74.930 vítimas - o maior número de estupros da história do nossos país. Mais da metade das pessoas vítimas de estupro no Brasil eram negras: 56,8%, sendo que 88,7% dessas vítimas eram meninas e mulheres.

Além disso, registros de assédio sexual cresceram 49,7% e totalizaram 6.114 casos em 2022 e importunação sexual teve crescimento de 37%, chegando ao patamar de 27.530 casos no último ano. Infelizmente, os números comprovam um crescimento muito significativo e que perpassa todas as modalidades criminais, desde o assédio, até o estupro e os feminicídios.

O mundo ainda é bastante difícil para nós, mulheres, que temos que superar dificuldades e obstáculos cotidianamente, em todos os espaços e relações sociais. Por isso, destacamos a importância do Agosto Lilás, mês de conscientização no combate à violência contra a mulher, que busca chamar a atenção da sociedade para o tema.

O Agosto Lilás foi criado em referência à Lei Maria da Penha, completou 17 anos em 2023, e surgiu para amparar mulheres vítimas de vários tipos de violência como física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. Não podemos naturalizar as violações contra nós. Precisamos seguir ocupando os espaços de poder e decisão porque viva nos queremos, hoje e sempre.

Larissa Gaspar é deputada estadual