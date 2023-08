Vitórias do governo no Congresso

A semana recém passada foi marcada por importantes vitórias do Executivo no Congresso Nacional, espelhando o avanço das pretensões governamentais em aprovar, no menor tempo possível, propostas que impactam diretamente os setores econômico e social do país, sobretudo ao caracterizar um viés modernizantes para gestão pública federal.

A mobilização mais intensa aconteceu na Câmara dos Deputados, primeiro em face da votação conclusiva do Arcabouço Fiscal, que substituirá o atual teto de gastos, instrumento de controle de despesas da União, incluindo os três Poderes da República. A matéria, já aprovada em maio pelos deputados retornou à Casa por haver sofrido alterações no curso dos debates no Senado.

Ressalte-se que, dentre as exceções, ficaram de fora de tais limitações áreas importantes, que afetam sobremaneira a vida de nossa população, a exemplo dos Fundos Constitucionais do DF e o de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, este último, garantidor da permanência de crianças e adolescentes em nossas escolas públicas.

Outro tema relevante para os destinos da nacionalidade, agora, transformado em lei, foi a Medida Provisória (aprovada nas duas Casas) que elevou o salário mínimo ao percentual vigorante, em mais uma demonstração da gestão Lula III de ajustar o valor auferido pelos trabalhadores brasileiros, conforme o índice real de inflação.

A valorização do piso salarial nos faz recordar os já recuados anos 80, quando este colunista, à época, senador, teve Emenda de sua autoria admitida pelo Congresso, denominada de “PEC da unificação do mínimo”, sancionada pelo presidente Figueiredo, mas posta em prática gradualmente, a cada seis meses, não desmerecendo aplausos das classes obreiras em todo o território nacional.

No mesmo bojo da MP do mínimo, também foi chancelada a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, favorecendo a milhões de assalariados que recebem até R$ 2.640,00.

Diversas outras iniciativas oficiais encontram-se tramitando nas duas Casas Legislativas, com as lideranças articulando para que Executivo e o Parlamento atuem sempre sintonizados, tendo como objetivo maior os interesses da coletividade.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte