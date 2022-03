Violência nas famílias

Com o passar dos anos, noto que muito tem aumentado a violência entre as famílias, neste país. No último final de semana, em Patos (PB), um adolescente de 13 anos matou a tiros sua mãe, enquanto esta dormia, e o irmão mais novo, de sete, com a arma do pai, policial militar. O genitor havia ido a uma farmácia e, ao voltar, deparou-se com o filho em poder do revólver, tendo-lhe pedido que soltasse a arma. Em resposta, também foi baleado e foi o único da família a sobreviver. Socorrido e levado a um hospital, ficará paraplégico.

O autor dos crimes foi apreendido e levado para um centro de reabilitação em Sousa, outra cidade paraibana. Os crimes ocorreram após uma discussão sobre as notas baixas do filho mais velho na escola. O pai, então, recolheu o telefone celular do filho, como punição, o que, segundo disse o adolescente ao delegado de polícia local, motivou sua atitude absurda e inconsequente. Este caso se soma a uma infinidade de outros fatos que, nos últimos anos, têm abalado a sociedade brasileira. São situações que realmente chamam a atenção de todos. Por motivos aparentemente banais, que em tese poderiam ser resolvidos através de uma boa conversa, de um diálogo respeitoso, simplesmente parte-se para a intolerância - para a ignorância, mesmo - , resultando daí tantas mortes que poderiam ser evitadas!

Não bastasse a violência contra a mulher, os feminicídios que infelizmente se registram pelo Brasil, vez por outra somos surpreendidos pela revolta de adolescentes desorientados, desequilibrados, contra seus pais! A que ponto chegamos! Não sei se por conta, também, de certos jogos veiculados pela internet , que incitam os jovens à prática de delitos graves, é inquestionável que a situação se agravou sobremaneira.

Diante de panorama tão sombrio, muita coisa ruim pode ser evitada, desde que haja maior transparência, abertura nas relações familiares. Somente assim poderemos reverter esse quadro triste, que hoje nos abala tanto. É preciso resgatar a tranquilidade, o respeito e a boa convivência familiar. Sem isto, não haverá saída para a dura realidade que vivemos.

Gilson Barbosa é jornalista