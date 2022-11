Violência e indiferença

Conforme amplamente noticiado, infelizmente na última sexta-feira, dia 25, um adolescente de 16 anos atacou a tiros duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. Ao menos quatro pessoas morreram e outras cinco continuam internadas. Parafraseando Galeano, “a politicagem tem medo de lembrar e a linguagem tem medo de dizer.” Contudo, mais uma vez iremos sobriamente conversar “sobre”! Afinal esse mundo violento continua oferecendo exemplares firmes de sua essência.

Simultaneamente, a semeadura universal da injustiça continua produzindo colheitas. Com isso, crescem aglomeradas; a desigualdade, a impunidade, a violência, a agitação social e o ódio nacional, regional, local e pessoal. Como bem lembrou a nota de pesar da Campanha Nacional pelo Direito à Educação: tragédias como as que aconteceram no Espírito Santo, “se somam às ocorridas em setembro, na Escola Municipal Eurides Sant’Anna em Barreiras/BA, e em outubro, na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no bairro Sumaré, em Sobral/CE.” Além disso, considerando apenas Tocantins, neste ano já foram registrados mais de 100 boletins de ocorrência por lesão corporal e ameaça em escolas do estado.

Como diria Beckett, o habitual é o balastro que prende o cão ao seu vômito. Tornou-se habitual a violência nas escolas? Vejamos, segundo uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que envolveu mais de 100 mil professores em todo o mundo, “o Brasil lidera o ranking de agressões contra docentes.” Considerando dessa forma o histórico de habitual de violência, esses dados foram coletados em 2013, quando ao menos 12,5% dos 22.840 professores entrevistados relataram ter sido vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana.

Chegamos em 2022 e uma pesquisa quantitativa sobre violência, realizada pela organização de Impacto Social Nova Escola com mais de 5 mil educadores, mostrou que sete em cada dez professores relataram casos de violência nas instituições onde trabalham. “E a realidade diz que a violência cresce ainda mais do que aquilo que as estatísticas confessam.” É diferente a indiferença?

Davi Marreiro é consultor pedagógico