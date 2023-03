Violência e evasão escolar

O direito à educação em nosso país está inserido em um quadro de lutas populares e intensa pressão internacional. Esse direito está previsto na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). No entanto, a dimensão legal não foi capaz de romper com os obstáculos contextuais que difficultam o processo de ensino-aprendizagem.

A fome, o déficit habitacional, o trabalho infantil, somados á ausência de expectativas dos alunos e de suas famílias em relação ao futuro são fatores responsáveis pela escalada da evasão escolar no Brasil. Uma incursão na história da educação brasileira nos revela que o modelo escolar adotado em nosso país desde tempos remotos se caracterizou pelo elitismo e exclusão social. O que reclama medidas de reparação educacional na atualidade.

Em décadas mais recentes, foram implementadas estratégias para contornar os problemas elencados acima. Em 1996, foi instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ( PETI) e, em 2001, o governo lançou o Bolsa- escola que depois se transformaria em Bolsa- Família. O Programa Nacional de Alimentação Escolar ( PNAE) também foi responsável por amortecer os impactos das mazelas sociais e conduzir a população escolar para as instituições educativas.

Apesar dos esforços empreendidos, a desigualdade social cresce vertiginosamente e com ela o fenômeno da violência. Uma pesquisa recente apontou que 17, 2% dos alunos do 9°ano em Fortaleza já faltaram aula por insegurança no trajeto entre suas casa e a escola. Essa pesquisa preocupa e pressiona por soluções.

É urgente sanar a questão posta no binômio violência - infrequência escolar, pois corremos o risco de voltar para o mapa da evasão escolar. O ressurgimento da evasão escolar em escalas mais pronunciadas se traduz em retrocessos no desenvolvimento do nosso país, no aumento da pobreza, da criminalidade e também dos casos de violência sexual e maus-tratos contra crianças e adolescentes, dado que a escola apresenta também a missão de proteger socialmente os grupos mais vulnerabilizados.

Kalina Gondim é doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC)