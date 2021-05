Violência contra a pessoa idosa em tempos pandêmicos

Legenda: Alexandre de Oliveira Alcântara é promotor de justiça Foto: Arquivo pessoal

Em junho, contamos com o Dia Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa Idosa. No momento histórico atual essa data merece reflexão a partir das nefastas consequências decorrentes da pandemia de covid-19, a ciência demonstra que os idosos são mais vulneráveis ao vírus, as estimativas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG apontam que 75% dos óbitos no país são desse grupo populacional.

Além dessa alta taxa de mortalidade, o isolamento e o distanciamento social, medidas sanitárias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como método preventivo a exposição e contágio do vírus, apesar de eficazes e necessárias, causam uma mudança na rotina da vida de milhões de pessoas idosas, provocando solidão, estresse, tensão, ansiedade, frustração, e medo da morte.

Estudos da Economista e Pesquisadora do Ipea Ana Amélia Camarano apontam que a pandemia ainda provocará uma queda de 2,2 anos na expectativa de vida dos brasileiros e poderá alterar drasticamente a renda das famílias, segundo a pesquisadora, em 20,6% dos lares brasileiros, a renda dos idosos responde por mais de 50% dos rendimentos da família.

Ainda nesse quadro desalentador temos os dados do Disque-100, que registraram 87.907 casos de violências contra pessoas idosas no primeiro ano de pandemia no país, um crescimento de 81% em consideração a 2019 (48.446). São expressões da violência: negligência, abandono, violência física, psicológica e financeira.

É urgente, portanto, que o Estado brasileiro ofereça políticas públicas que atendam às demandas dessa população, pois mais grave que a violência vivenciada no âmbito familiar é a violência institucional, ou seja, aquela que se dá por conta da ineficiência das políticas públicas, como a verificada na incompetente gestão da pandemia pelo governo federal.

Alexandre de Oliveira Alcântara

Promotor de Justiça