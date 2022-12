Violência contra a mulher

Anualmente, a cada 25 de novembro, registra-se a passagem do Dia Internacional de Luta Contra a Violência à Mulher. Em 1960, nessa mesma data, as irmãs dominicanas Patria, Maria Teresa e Minerva Maribal, conhecidas pela alcunha de “Las Mariposas” e que lutavam por melhores condições de vida para as mulheres de seu país, foram covardemente assassinadas. A data objetiva conscientizar a humanidade com ações para combater a violência contra o sexo feminino, infelizmente muito intensa na atualidade, por todo o planeta. No Brasil, particularmente, raro é o dia em que não vemos, nos noticiários da TV - sem incluirmos aí os programas especificamente voltados a assuntos policiais - , reportagens onde prepondera a fúria de maridos contra mulheres. Os crimes variam de agressões físicas ou mesmo psicológicas aos feminicídios propriamente ditos. Na maioria dos casos, insatisfeitos pela decisão de suas companheiras em terminarem o relacionamento já conturbado por questões de infidelidade ou de covardes ataques anteriores à sua integridade física, os maridos ou companheiros partem literalmente para a ignorância.

Neste contexto, têm sido bastante comuns os crimes de feminicídio por todo o país. Inconformados pelo fato de que suas companheiras os denunciam junto às autoridades policiais, muitos desses “machões” premeditam os crimes mais cruéis. Mesmo sob o alcance das chamadas medidas protetivas expedidas pela Justiça, várias dessas mulheres têm sido e continuam a ser assassinadas até nas vias públicas, em praças ou dentro de suas próprias casas! Em muitos casos, os criminosos as matam diante dos filhos pequenos, sem o menor remorso ou pudor de fazê-lo! São recorrentes os casos de feminicídio aqui mesmo no Ceará, principalmente na região do Cariri, onde uma triste rotina de mortes parece estar incorporada à cultura machista local há tempos. Várias campanhas têm sido empreendidas objetivando transformar esta realidade, que atinge mulheres de todas as classes sociais. A brutalidade latente pode explodir a qualquer momento entre esses homens e precisa ser mesmo repelida com o rigor necessário para conter-lhes os ímpetos.