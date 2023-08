Vida pública ou uma praça de negócios?

Infelizmente, a política no Brasil transformou-se num “negócio de futuro”. Diferente era a atividade política partidária no meu tempo de jovem e adulto. Os partidos priorizavam o bem do povo e do país. E isso era seguido pelos Vereadores, Prefeitos, Deputados Estaduais e Federais, Senadores, Governadores e Presidente da República. Os políticos do passado se mantinham sempre nos partidos por onde começaram suas “vidas públicas”. Não havia essa “dança de cadeiras e mudança de partidos”, como ocorre nos dias atuais, onde a prioridade política são os interesses pessoais.

Tempos atrás, o chefe político era pessoa da melhor classificação. Inclusive os presidentes dos partidos políticos daquela época assim agiam. E isso influenciava na formação dos eleitores. O respeito era uma norma para todos. Na época das eleições, os partidos se mobilizavam – com critério – para que as escolhas dos candidatos recaíssem nos melhores nomes.

Eu, honestamente, não gostaria de abordar os acontecimentos que nos levaram aos fatos políticos de 1964. Porém, para abordar à crise que ora domina o cenário político do Brasil – não me omitirei traçar um paralelo entre o passado e dos dias atuais.

Desde jovem tive inclinação mais à direita. Ainda tenho hoje. Pertenci à UDN– União Democrática Nacional. E fui um “udenista” democrata, moderado, respeitando os que pensavam diferente de mim. Fui admirador do grande líder civil Carlos Lacerda, bem como das demais lideranças da UDN, estadual e nacional. Naqueles tempos tínhamos respeito por nossas Forças Armadas. E foi da união do povo com o Exército, que surgiu a reação cívico-militar, evitando o domínio comunista do nosso país, ou seja, a “cubanização” do nosso Brasil.

No momento atual, a extema-esquerda alimenta o sonho de ver o Brasil comunista, seguindo o exemplo de Cuba, Venezuela, Nicarágua, dentre outras nações latino-americanas que se bandearam para o populismo e o atraso material.

Aqui no Brasil, se a extrema-esquerda tivesse chegado ao poder, em 1964, não teria sido diferente. Pois o modelo desse “socialismo” é o da escola cubana, uma ditadura que caminha para os 70 anos, e que fuzilou milhares de adversários. Sem falar nos milhões de cubanos que fugiram para os Estados Unidos, cerca de dois milhões de exilados políticos.

Agora vamos deixar de fantasia e ir direto para a vida real. O PT já está no poder há 18 anos. Lula governa, agora, o Brasil pela terceira vez. Fundador do "Foro de São Paulo", juntamente com Fidel Castro. O atual presidente abriu, dias atrás, mais uma reunião desse "Foro", e declarou no discurso: "Alguns nos tacham de ‘comunistas’. Isso, além de não nos ofender, ainda nos traz orgulho". Lula, em administrações anteriores, emprestou uma cifra de mais de um bilhão de reais para "financiar" aeroportos, metrô de Caracas, Porto de Mariel em Cuba, dentre outros. Toda essa dinheirama não foi paga pelos beneficiados:

Venezuela, Nicarágua, Cuba, Argentina e países que vivem sob ditaduras na África. Apesar desse calote, Lula já anunciou que fará novos empréstimos para esses países inadimplentes junto ao BNDES. E ordenou que a Embaixada Brasileira em Cuba seja transferida para um imóvel maior e mais vistoso...

O que prevaleceu em todo esse histórico foi uma sangria do nosso dinheiro. Dinheiro do povo que vai fazer falta na educação, saúde, estradas e na manutenção da administração. O ministério do atual Governo Federal, pela sua quantidade, é estarrecedor. São 38 ministros, do qual os brasileiros sequer conhecer cerca de 90% deles. A prova dessa minha afirmação é que os ministérios mesmos só têm valido como moeda de troca, com exceção de dois ou três ministros. O que prova o desapreço por esse governo atual. Existe um ditado que diz: É mesmo que trocar besta por égua. Imagine o que ocorre nas repartições de 1º, 2º e 3º escalão.

Uma coisa está me chamando a atenção: na eleição, as disputas estabelecem os ganhadores e perdedores, situação para quem ganha, e oposição para os derrotados. O Presidente Lula tem o dever de bem governar o país, e a oposição de vigiar o governo. Pergunto, qual o interesse do governo, em comprar deputados e senadores a peso de ouro? Como diz um ditado: esse pau tem areia. Pois já se fala até que, aos poucos, a China está comprando a maioria das empresas estatais que foram privatizadas. E esses políticos, fazendo visto grossa para este cenário desrespeitam suas famílias, seus próprios eleitores e, porque não dizer, a sua própria nação.

Além de todo esse desmando, os custos para manter o Congresso, Supremo Tribunal Federal, com suas renumerações altíssimas – e exageradas mordomias e benesses, é uma verdadeira aberração. O pior de tudo é a preocupação de que o cenário de Brasília se estenda por todo país, desde às Prefeituras, Câmaras Municipais, Governos Estaduais e Assembleias Legislativas... Diante de tudo isso, o Presidente se omite. Em sete meses fez dezenas de visitas, ao exterior e às cidades do Nordeste, sua base eleitoral. Gastando rios de dinheiro e não trazendo nada de concreto para o país. E para quem podemos apelar? Acorda Brasil! Só Deus nos salvará!

Humberto Mendonça é empresário