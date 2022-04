Viagens: segurança em primeiro lugar

Para aproveitar os feriadões de 2022 a gente precisa se programar e muito! Antes de uma aventura como essas, eu, particularmente, escolho sempre a segurança, então o planejamento não vai começar apenas pela escolha do destino, acomodações ou mesmo passeios.

Se a nossa rotina diária é rodeada de imprevistos, não podemos ter controle sobre todos os aspectos quando entramos no modo “turista”. Você deve concordar comigo que não há nada pior em uma viagem do que quando nos deparamos com malas extraviadas, necessidade de um atendimento médico ou mesmo cancelamentos de viagens.

Como esses eventos não são planejados, a contratação de um seguro de viagens é mais do que indicado. Na minha casa, quando vamos fazer um embarque ele já é feito com as devidas apólices contratadas. Mas tem muita gente que não sabe muito sobre os benefícios de uma contratação, então vou te explicar. Imagine comigo: durante a viagem para o seu destino você sofre um acidente, por mínimo que seja, muitas vezes, é necessário buscar uma assistência médica ou mesmo se infectando com alguma doença da localidade.

Estando em outro país, o seu plano de saúde do Brasil ou mesmo o SUS não vai servir no exterior e, caso você tenha que pagar do próprio bolso, o custo de atendimentos médicos em outros países podem chegar a valores exorbitantes.

São para casos imprevisíveis que o seguro funciona, e dentro dele existem inúmeras variedades de contratação, como o de saúde, de bagagem, entre outros. Dessa forma, com um seguro previamente contratado, com o intermédio de uma corretora. Ela vai garantir que o seguro supra as suas necessidades, desde que previstas na apólice.

A corretora irá atuar como um representante dos seus interesses mesmo que você esteja longe da cidade onde reside. Cada vez mais essa procura está crescendo, acredito que um fator determinante para isso é: a busca por viajar de forma segura. A mesma pandemia que impediu as pessoas de viajarem as ensinou sobre prevenção. Com a vida começando a voltar para o eixo, o turismo voltou a ser destaque nos feriados nacionais, então é hora de voltar a ter novas experiências, é tempo de voltar a viver!

Luan Rocha é especialista em seguros e sócio-diretor da Master Future