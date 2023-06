Vedação ao Home Care é cláusula abusiva

O Home Care, também conhecido como assistência domiciliar ou internação domiciliar, oferece serviço de cuidados de saúde ou de suporte prestado por profissionais na residência onde o paciente está morando. É uma tendência da área de saúde que veio para ficar. Oferece um atendimento mais humanizado, próximo da família e do lar, proporcionando bem-estar e conforto ao paciente.

A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, é uma cobertura que deve ser fornecida pelos planos de saúde. Ela deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus caso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, consequentemente grave alteração do tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital.

O atendimento domiciliar deficiente, nessas hipóteses, levará, certamente, a novas interações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. Contudo, sendo pertinente o internamento domiciliar, não pode haver negativa de fornecimento de tudo que o paciente necessitar e nem obrigação de internar o mesmo em ambiente hospitalar como condição de fornecimento daquilo que pode ser concedido em Home Care.

Acredito ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (Home Care) como alternativa à internação hospitalar. Em recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça, o ministro Villas Bôas Cueva declarou: “Qualquer cláusula contratual ou ato da operadora de plano de saúde que importe em absoluta vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar será abusivo, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada”.

Por isso, recomendo sempre ter cuidado com as exigências abusivas dos planos de saúde e manter sempre contato com os advogados para esclarecer as dúvidas e garantir os direitos.

é advogada