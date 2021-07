Vaticínios da disputa presidencial

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

Numa antecipação que chega a surpreender, começam a ser levadas a efeito pesquisas no plano nacional, alinhando-se os prováveis candidatos a presidente da República, dentro de uma hierarquização que tende a ser alterada, quando as manifestações iniciais forem efetivadas pelos órgãos especializados nessa tarefa habitual.

Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e alguns outros despontam como os mais bem situados, enquanto os demais preparam-se para veicular os seus respectivos nomes, prestes a figurar na listagem de pleiteantes a ocupar a principal cadeira no Palácio do Planalto.

Com os três já proclamados postulantes à Chefia do Poder Executivo Federal, também poderá surgir alguma indicação surpresa, enfileirada para posicionar-se entre os que se acham em plena articulação, numa pregação diversificada, transformando o facies de uma competição previsivelmente árdua, a julgar pelo interesse que sempre despertou a Primeira Magistratura do País.

Os acima nominados parecem definitivamente preferenciais, não se descartando o aparecimento de outros ainda sem visibilidade, que passarão a integrar o rol dos pretensos sucessores de Bolsonaro, tudo dependendo de fatos políticos que venham a emergir inesperadamente, como no passado fizeram um Jânio Quadros ascender à curul presidencial.

Em tempos idos, Lula da Silva sensibilizou a classe operária para ajudá-lo nessa áspera caminhada, já agora, na atualidade, não seria surpresa um concorrente ungido pela força de uma popularidade emergente, em condições de arregimentar a massa votante.

Faltando cerca de um ano e quatro meses para a realização do pleito, até o momento, tudo se encaminha no campo das conjecturas, porém, não se desconsiderando a potencialidade dos personagens que, bem antes, movimentam-se para conquistar a simpatia dos eleitores, que deverão escolher, em outubro de 2022, quem será o próximo mandatário a dirigir os destinos do povo brasileiro.

Nos instantes da ferrenha batalha poderá erguer-se um Messias, que não é o santificado, mas sem dúvida, um prodigioso aspirante respaldado por milhões de sufrágios espontâneos. Quem vivo for verá tão refrega contagiante...

Mauro Benevides

Senador constituinte