Vantagens do e-commerce para uma marca de moda

Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada e isso não é mais novidade. A forma como interagimos, trabalhamos, estudamos e consumimos passou por uma verdadeira revolução com a chegada do mundo digital. As marcas de moda, em especial, perceberam que a venda de roupas, acessórios e/ou calçados pela internet se tornou um dos negócios mais lucrativos do momento. Mas, antes de aproveitar essa estratégia de venda de forma assertiva, é preciso entender quais vantagens ele traz para um negócio.

O principal motivo para as pessoas optarem pela compra no e-commerce é a praticidade e o conforto que elas têm ao poder comprar de onde estiverem, a qualquer horário. Em um e-commerce não existem limitações físicas ou geográficas. Com uma loja virtual e uma boa logística para a entrega dos produtos, os clientes podem estar em qualquer lugar do mundo.

Na quarentena ele ganhou ainda mais força, por conta da possibilidade que as pessoas tinham de comprar sem sair de casa, mas desde os primórdios das compras online, quando as blogueiras já escreviam sobre sites da china em seus blogs, o e-commerce já era visto como uma possibilidade de comprar algo que só vendia em outro país com poucos cliques.

Outro ponto importante é que o e-commerce é a ferramenta mais fácil e prática de mensuração de resultados. Além de acompanhar os resultados da marca, é possível também conhecê-la melhor a partir desses resultados e traçar as estratégias mais assertivas para que as vendas sejam cada vez mais certeiras. Sendo assim, existem grandes chances de chegar a conclusões seguras sobre o tipo de abordagem que será mais eficaz e as campanhas que trarão melhores retornos para cada negócio.

O e-commerce permite ainda uma sensação de exclusividade ao cliente. Ao ser atendido pelo site, ele tem uma sensação de atendimento individual e otimizado, que faz com que ele prefira comprar no ambiente virtual. Uma vez que o site da sua marca esteja funcionando, os custos vão diminuir - em relação a uma loja física - e os lucros aumentarão. Mas é importante aproveitar esse lucro para continuar investindo em logística, para surpreender os seus clientes de uma forma positiva e assertiva.

Rayssa Thomaz é especialista em marketing de moda e diretora da Agência Yssa