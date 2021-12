Valorize interações, maximize resultados

Na história das organizações, é cada vez mais notável a busca por excelência nos resultados. Somado a isso, uma nova cultura, nascida no ambiente tecnológico, vem sendo implantada pelas empresas: a metodologia ágil.

Tal metodologia nasceu de uma filosofia, da necessidade da mudança de um comportamento. Ou seja, ela requer uma conversão de mindset, de ponto de vista.

Fundamenta-se em quatro preceitos: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas; software/Produto em funcionamento mais que documentação abrangente; colaboração com o cliente mais que negociação de contratos; responder a mudanças mais que seguir um plano.

Ou seja, a sua empresa tem que ter um plano, mas precisa estar preparada para aceitar mudanças ao longo do processo; precisa ser parceira do cliente, ser transparente nas relações; estar apta a colocar produto no mercado de forma rápida e aceitar feedbacks para ajustes, não esperar pela perfeição; mas acima de tudo entender que o processo tem dois pilares importantes: as pessoas e as interações entre elas.

Quanto às pessoas, é compreender o que se espera delas no processo de implantação e contínua aplicação das metodologias ágeis. É entender que o líder tem participação ativa e de destaque nesse processo, sempre junto ao time, traga confiança, mas a equipe deve ser autogerenciável. Não há limite para determinar os caminhos dos liderados, mas sim incentivo para que estes alcem voos e encontrem, por meio de experimentações, os erros e acertos do processo, proporcionando um ambiente psicologicamente seguro. Para isso, feedbacks constantes, celebrações de cada vitória são imprescindíveis. E claro, sempre focado nas interações, no trabalho colaborativo.

Quanto aos processos, é entender que cada produto, campanha ou serviço é único e exigirá metodologias e ações diferentes. É preciso saber qual tem melhor resultado - novamente por meio de experimentações. Foco na prática e principalmente saber quando é a hora de deixar para trás práticas que não agregam mais valor ao processo.

Como resultado vocês verão que suas empresas e suas equipes serão mais harmoniosas, orientadas a melhoria contínua e terão resultados incríveis dos seus projetos. Mas saiba, os obstáculos são muitos e a dedicação deve ser diária.

Albert Schilling é especialista em Gestão Estratégica de TI e mestre em Informática Aplicada