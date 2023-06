Paralelo ao novo Arcabouço Fiscal, já votado na Câmara e, agora, em debate no Senado, o Governo enviou ao Congresso projeto que institui atualizada Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, buscando preservar o padrão de vencimentos auferidos por aqueles de menor poder aquisitivo. A iniciativa governamental tem como objetivo corrigir o piso salarial do País, anualmente, pela inflação, mais a variação do PIB, considerados os dois anos anteriores.

A medida, ainda tramitando no Parlamento, traz à memória uma das mais importantes proposições da lavra deste escriba, na condição de Senador da República, acolhida com euforia pelas classes obreiras de variadas regiões, após incessante atuação de lideranças congressuais, quando se buscava a unificação do salário mínimo em todo o território nacional.

A sugestão foi considerada um marco no sentido de igualar o nível salarial de inúmeras categorias profissionais que, mesmo exercendo atividades semelhantes, percebiam valores diferenciados, principalmente trabalhadores do Norte e Nordeste do País.

Naquele período, houve quem destacasse a sensibilidade contida no texto da ansiada proposição, mormente por entender que tal solução deveria ser concretizada num processo gradativo, dessa forma não impossibilitando que empresas e outros segmentos, com menor fluxo de capital, pudessem arcar com os custos de elevação da respectiva folha de pagamento.

Recordo que coube ao ministro Golbery do Couto e Silva, então chefe da Casa Civil, cientificar-me da sanção da matéria, pelo presidente João Figueiredo, ao final, prevalecendo a mudança aprovada no Legislativo, entretanto, ocorrendo a cada seis meses, até alcançar a uniformidade sugerida na proposta.

Sindicatos e demais entidades classistas rejubilaram-se com a adequada resolução, ao ponto da a simples publicação da lei torná-los confiantes no cumprimento de algo que correspondesse a uma justa postulação, beneficiando a milhões de trabalhadores brasileiros.

Se por tal inovação fui aplaudido, relembro a Autonomia Política das Capitais como outra ideia a merecer explosão de regozijo, por entre grande parte dos estamentos sociais, em todos os quadrantes da nacionalidade.