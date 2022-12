Valorização do profissional carnaubeiro

No dia 7 de dezembro foi aprovado, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara Federal, o Projeto de Lei (1.894/22) que regulamenta a profissão de Carnaubeiro e conceitua para fins legais quem é o empregador do carnaubeiro.

O projeto, de autoria do parlamentar cearense Leônidas Cristino, faz um resgate necessário e histórico de uma dívida social àqueles que laboram nas condições adversas da caatinga no período mais assolador do ano – de agosto a dezembro, numa atividade que se constitui na maioria das vezes como a única fonte de renda de suas famílias, buscando erradicar quaisquer práticas de trabalho em condições degradantes.

Com a regulamentação, a profissão de carnaubeiro será regida por legislação própria definidora dos deveres do empregador, dos direitos e garantias profissionais, da fiscalização da atividade e das competências que deverão ser exigidas do profissional carnaubeiro.

Hoje, os trabalhadores rurais que produzem em regime de economia familiar e que são enquadrados como segurados especiais da Previdência Social podem ser contratados por até 120 dias por ano, sem que perca a condição de Segurado Especial, podendo contratar trabalhador para ajudar na lida pela mesma regra.

Sabemos da importância econômica, social e ambiental da corpenicia prunifera – a nossa carnaubeira para o semiárido nordestino, principalmente, nos estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Mas o extrativismo da sua palha em todas as suas etapas expõe os trabalhadores a um cenário de riscos laborais que precisam ser prevenidos para não comprometerem a saúde e segurança dos envolvidos.

O Projeto continuará seu trâmite na Câmara buscando qualificar “as práticas relacionadas ao corte, aparo, junta, comboio, lastreio e batimento da palha da carnaúba e o feitio da cera de origem”, como condutas laborais da profissão de carnaubeiro, que convivendo com seu torrão semiárido extrai suas possibilidades, deixando em pé uma floresta.

A atividade econômica é rentável e relevante e precisa ser mantida e valorizada, mas com relações laborais humanizadas e com uma cadeia que presa pelo bem-estar, tendo por parte de seus agentes uma visão ampliada de saúde.

Francisca Ivonisa Holanda de Oliveira é coordenadora de Arrecadação do Senar Ceará e membro da Câmara Temática da Carnaúba