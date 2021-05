Vai dar certo

Legenda: Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC Foto: Kid Junior

Nesse resumido texto, gostaríamos de externar os nossos agradecimentos e admiração aos profissionais da área de saúde, nas funções meios e fins, aos auxiliares (policiais, motoristas, zeladores, garis, etc) pelos relevantes serviços que estão prestando no difícil e cruel combate ao novo coronavírus. Vários, infelizmente, foram contaminados e faleceram, numa demonstração evidente de solidariedade e amor ao próximo.

São verdadeiros heróis anônimos trabalhando para salvar vidas, de forma destemida e realizando feitos notáveis. Por sua vez, ao lado dessas pessoas corajosas e ousadas estão também, de modo obstinado, cientistas, pesquisadores e gestores buscando a maneira mais rápida e eficaz para combater a Covid-19.

Vivemos uma pandemia provocada por uma doença infecciosa que já levou a óbito e ameaça milhões de seres humanos no mundo. Os estudiosos do assunto ainda não possuem a dimensão temporal dessa perversa doença que penetra no organismo por diferentes formas e causa vários sintomas.

Preocupa-nos, mais ainda, se ocorrerão efeitos colaterais reversíveis e irreversíveis no tratamento da atroz peste. Todavia, é fundamental continuarmos desenvolvendo uma ação efetiva, mediante a vacinação, próxima da ciência e longe da corrupção. Após esta apreciação global, concentramo-nos no trabalho que vem sendo executado por um médico da Capital cearense, atual presidente da Unimed Fortaleza, Dr. Elias Leite.

Fazemos isso, porque sua ação solidária poderá servir de exemplo para outras Cidades do Brasil e mesmo do exterior. Não conheço pessoalmente o Dr. Elias Leite, mas diariamente o vejo nas redes sociais prestando contas, citando números fidedignos, do que vem ocorrendo no Hospital da UNIMED e nas Instituições conveniadas.

Sua transparência mostra o respeito para com a população, bem como a vontade de extirpar com essa malvada e desumana doença. Pede humildemente a ajuda de todos, a necessidade de cuidados preventivos e, principalmente, a orientação e o apoio de Deus, dizendo com fé e esperança: “Vai dar certo”. P.S.- Lembro-me de duas citações famosas do latim: “Amor vincit omnia” (O amor tudo vence) e “Cuncta potest facere Dei” (Deus tudo pode).

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC