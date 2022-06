Vacinas, já!

A imunização é o processo que nos tornamos imunes a uma doença, normalmente pela administração de uma vacina. Ao entrarem no organismo, as vacinas, fazem com o que o sistema imune reaja e produza os anticorpos necessários à defesa.

Em 1953, o Ministério da Saúde determinou a criação de um Programa Nacional de Imunizações que proporcionasse o calendário nacional de vacinação para doenças como: poliomielite, sarampo, difteria, tétano, coqueluche, tuberculose, influenza, febre-amarela, rubéola e outras. Neste 9 de junho, Dia Nacional da Imunização, reforçamos a intenção de conscientizar a população sobre a importância de se imunizar, para reduzir a mortalidade e as internações por inúmeras doenças infecciosas.

Sendo assim, por que a desinformação sobre vacinas reduziu as taxas de cobertura vacinal no Brasil? Apesar da eficácia da vacina, cresce o número de pessoas que se recusam a vacinar seus filhos. Muitas são as hipóteses: informações falsas nas redes sociais, venda de “curas” como alternativa à vacinação, falta de confiança nos governantes, instituições e profissionais de saúde.

Seja lá qual o fator motivador, o fato é que entre 2018 e 2021, houve quase 40 mil casos de sarampo no país. No final de 2021, mais de 500 mil crianças não receberam a vacina da poliomielite. No caso da COVID-19, nenhum grupo etário alcançou, até o momento, o patamar de 80% de vacinados com a dose de reforço, nem mesmo os idosos.

Mas como chegamos até aqui? Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Imunização apresentou o impacto do conteúdo antivacinação, que revelou que 67% dos entrevistados acreditam em no mínimo uma informação falsa sobre as vacinas, 13% deles não se vacinaram ou não vacinaram uma criança sob seus cuidados e 48% relataram ter as redes sociais e o WhatsApp como uma das principais fontes de informação.

O resgate das estratégias governamentais de comunicação sobre a vacinação é urgente, além disso, o incremento de esforços para alcançar grupos mais vulneráveis. Precisamos ser mais diligentes, nessa luta que é pela vida. A vacina, ainda é, a melhor ferramenta na prevenção de inúmeras doenças, por isso, todos os esforços para defendê-la são necessários e vitais.

Andressa Hellen de Morais Batista é docente da pós-graduação UniFanor Wyden