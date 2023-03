Usados e seminovos: caminho livre em 2023

Depois de um par de anos vivendo cenário de instabilidade, o mercado de carros seminovos e usados no Ceará se apronta para, enfim, encontrar caminho livre em 2023. É o que apontam os números relativos ao desempenho comercial dos dois primeiros meses do ano.

No acumulado de janeiro e fevereiro, segundo a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), há um incremento de 20,2% em relação ao mesmo bimestre do ano passado nas vendas de automóveis de passeio (exceto comerciais leves e utilitários) no Estado, bem acima da média da Região Nordeste, que apresentou acréscimo de 17,3% nesse recorte de tempo. Enquanto nos dois primeiros meses de 2022 foram comercializadas 21.221 unidades, em 2023, 25.498 veículos trocaram de dono.

Em janeiro de 2022 também se esperava uma alta, pois 2021 apresentou um crescimento acentuado nas negociações. A expectativa, porém, foi quebrada, com queda de 10% logo na entrada de 2022, muito porque o preço dos carros 0Km vinha sofrendo fortes elevações nos meses anteriores. Aumentos esses motivados, em especial, pela falta de componentes para a fabricação de novos, aumentando a procura por usados e deixando os valores fora da realidade econômica de muitos consumidores.

No fim de 2022, os preços começaram a cair gradativamente, e o mercado se reaqueceu com a demanda reprimida, isso aliado a uma tendência de estabilização da taxa de juros. E há ainda um outro fator. De 2020 a 2022, grandes frotistas, em especial os proprietários de locadoras, tiveram dificuldade para repor seus estoques devido à falta de carros, uma vez que as montadoras deram prioridade ao varejo em vez do atacado. Como agora esses empresários estão conseguindo renovar suas frotas, os veículos usados provenientes desses pátios retornam ao mercado, reajustando a oferta.

Mesmo que esse ritmo de crescimento não deva se manter nos próximos meses, a expectativa, por ora, é que 2023 se encerre com desempenho positivo, de 6% a 7%. É claro que fatores externos, como política de juros e conflitos internacionais, que acabam por tornar insumos mais "salgados", podem estabelecer panorama similar ao de 2022, mas os sinais do presente são alvissareiros.