Upgrade bíblico versão 5G

Do estimado escritor José Rubens Venceslau, autor de “Pássaros Neófitos” e vice-presidente de nossa Associação Cearense de Escritores, recebo a obra “Bíblia: uma versão não autorizada”, de Ana Valéria Moraes, também escritora, teóloga, cientista da religião e avó produtora de dezena de livros infantis.

O Prefácio? Do velho amigo e criador de produções, o Pastor Jansen Viana. Leitura obrigatória, certo de ineditismo literário.

Ana Valéria, sem o vínculo teológico de sua formação, nem bandeira religiosa, convocou personagens bíblicos e os trouxe, em viagem atemporal, para um avanço modernista.

Lázaro, depois da fala esperada por familiares e curiosos acerca do período de falecimento e a ressurreição, proclamou: “Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico.”.

Já Bartimeu, o cego que mendigava fora dos muros de Jericó, sabedor pelo anúncio de um manco, da chegada de um homem que fazia curas, “aos berros e babando feito louco”, pedia a Jesus misericórdia. O Mestre ouviu, chamou-o e o fez enxergar. Passou a chamar-se Bartô e tornou-se famoso estilista de moda. Em salão de beleza da Palestina, fofocas muitas. A respeito de Herodias exigindo cabeça de lazarento numa bandeja. Sobre Caifás se resolvendo com Pilatos. Do povinho soltando ladrão e condenando honesto.

Descobertas de sítio arqueológico. Oseias morava no Conjunto José Walter. Adão morou no Bom Jardim. Moisés criou o primeiro “Fome Zero”, que durou 40 anos. O administrador infiel aprendeu matemática financeira em Brasília. Passeatas reclamando direitos das minorias em Sodoma e Gomorra. Os jardins da Babilônia foram projetados por Niemeyer.

Simão, o grande mercador, viu Pedro e João colocando as mãos sobre as cabeças das pessoas e, com palavras confusas, resolvendo seus problemas. Decidiu procurá-las e pediu um upgrade nos negócios.