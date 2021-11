Universalização da água em Guaraciaba do Norte

Um dos grandes desafios do Brasil atualmente ainda é universalizar o acesso à água em todos os lares do País. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, em 2021, quase 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável. Em Guaraciaba do Norte, entretanto, no Ceará, essa já é uma realidade: 100% das casas hoje têm acesso à água. O município é protagonista como o primeiro no Nordeste a universalizar esse essencial e valioso bem a todos os seus moradores. A conquista foi reconhecida pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA; pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural – SISAR; e pela Cagece, recentemente.

Há quatro anos, no início da nossa primeira gestão, realizamos mais de 40% do sistema de abastecimento d’água rural (23 dos 56 existentes), além de ampliarmos outros já existentes para finalizar a universalização da água no município. Esse número representa a ligação de água em 3.247 residências rurais, ao todo, com parcerias entre a Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Governo Federal (por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional) e Funasa. Não descansamos um minuto, buscando parcerias, com verbas municipais aliadas a verbas estaduais e federais para que todos os moradores de Guaraciaba do Norte pudessem ter acesso ao nosso bem natural mais precioso: a água.

A ação teve investimento de mais de R$ 9 milhões, com maioria vindo do MDR; e constitui um marco histórico no município. Enxergamos como uma vitória do povo. Lata d' água na cabeça, em Guaraciaba do Norte, nunca mais!

Antes, muitos moradores sofriam com a dificuldade de não ter água em casa, precisando deslocar-se para buscar esse bem essencial todos os dias, muitas vezes, a quilômetros de distância. Hoje, essa realidade mudou para melhor. Desejo que, muito em breve, essa seja a realidade de todos os cearenses e brasileiros.

Adail Machado é prefeito de Guaraciaba do Norte

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.