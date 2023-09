União, foco e aplicação

Essa recente e irretocável façanha do Ferroviário Atlético Clube, ao conquistar, pela segunda vez, o título de campeão brasileiro da Série D, nos leva a refletir sobre algumas coisas. Os comandados do técnico Paulinho Kobayashi, sob a liderança do veterano jogador Ciel em campo, realmente deram um show, em diversos aspectos. A velha máxima de que “a união faz a força” prevaleceu durante toda a campanha coral. Foi mesmo a conjunção de esforços, o pensamento coletivo e o foco no objetivo desejado que resultaram no atingimento da meta a que todos se propuseram.

Em muitos setores de atividade essa forma de encarar com seriedade a realização de determinado projeto é mais do que necessária. Nos esportes coletivos, como no futebol, por exemplo, é fundamental para que as estratégias traçadas possam atingir os resultados almejados. É preciso que se fortaleça e se conserve o espírito de grupo com muito equilíbrio, estudando cada partida a ser disputada com a mesma concentração, independentemente do adversário a ser confrontado. Os jogadores do Ferroviário, mantendo esse sentido de coletividade, irmanados e imbuídos de uma disposição invejável , foram mais do que merecedores dessa recompensa, desse resultado histórico que abrilhantou sua trajetória no decorrer da competição. Indubitavelmente deram mostras de que o trabalho em equipe, com coesão, humildade e irmandade, é o único caminho possível na busca de determinada realização.

Da mesma forma que ocorre no esporte, de que deu mostras de sobra a equipe do Tubarão da Barra, acontece na vida em sociedade. Para que se possa colimar, alcançar esta ou aquela meta, os indivíduos precisam se unir em torno daquele fim. Devem esquecer eventuais vaidades, quaisquer diferenças de opinião, divergências conceituais etc, somando forças com a finalidade de concretizar seus ideais. Só se poderá tornar possível o aparentemente impossível se houver a necessária aplicação, o devotamento, o entusiasmo que impulsiona o ser humano a materializar seus desígnios. Não há outra opção. Isto vale para todos nós, no nosso cotidiano, em todas as missões e trabalhos que abraçamos. Que assim possamos nos aplicar em busca de nossos planos. Eis a lição.