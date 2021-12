Uma vida em letra e música

Se boas histórias estão sempre à espera de serem contadas, a do compositor Jonathan Larson (1960-1996) chega em boa hora ao grande público. Em “Tick, tick... Boom!”, produção da Netflix, um jovem morador do SoHo, em Nova York, persegue o seu ‘american dream’ pessoal: emplacar um musical, “Superbia”, ao qual dedicou os últimos anos de sua vida.

Adianto, talvez para a frustração do leitor, o sentimento amargo que o desfecho da história provoca, não fossem as ironias do tempo. Larson, um criador visionário, morreu precisamente às vésperas da produção que o consagraria na Broadway, o musical “Rent”, depois do fracasso de “Superbia”, que não chegou aos palcos. Na manhã da estreia, um aneurisma aórtico lhe tirou de cena. Consola saber que ele teve tempo de ver os ingressos esgotados.

Esse é o ponto de partida do longa: que história precede um sucesso que chegou tarde demais? A montagem, de maneira muito bem-sucedida, alinhava as diferentes dimensões temporais da narrativa, acompanhada de letra e música. O eixo de ancoragem é a adaptação de “Tick, tick... Boom!”, musical em que o próprio Larson, interpretado por Andrew Garfield, surpreendentemente carismático no papel, compartilha com o público os altos e baixos de sua vida e de seu processo criativo. Mas há muito mais do que boa técnica ou boas canções no filme. Seu trunfo reside na integridade da matéria emocional que dá forma à biografia de Jonathan Larson.

A obstinação do compositor em atender ao chamado de sua vocação, apesar de todos os infortúnios, é nada menos do que admirável. Some-se a esse aspecto individual um outro de contorno coletivo, a epidemia da Aids, que nos anos 1990 também atingiria o círculo de amizades de Larson, fato incorporado à trama de maneira tocante.

A atuação de Andrew Garfield talvez lhe renda alguma indicação ao Oscar, apesar de a crítica especializada não ser unânime quanto aos seus dotes musicais. Mais honrado estaria Jonathan Larson ao ver aonde sua obra chegou. “Rent” redefiniu o modo de se fazer musical e ficou por mais de uma década em cartaz – ganharia até filme próprio. Como dizem os cantores diante do microfone quando dedicam uma canção, Jonathan, essa é para você.

Sávio Alencar é editor e pesquisador de literatura.

*Este artigo reflete, exclusivamente, a opinião do autor.