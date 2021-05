Uma reforma sem colcha de retalhos

Legenda: Danilo Forte é deputado federal Foto: Fabiane de Paula

É notório que o Estado brasileiro (em todas as suas esferas) precisa de uma ampla reforma. Segundo dados do Tesouro Nacional, estampados em matéria do Estadão, somos o 7º País que mais gasta com funcionalismo público, algo em torno de 12% do PIB, considerando gastos com pessoal ativo da União, Estados e Municípios.

Para manter tanto gasto, é claro, os gestores acabam apelando para o crescimento da arrecadação. No Ceará, nos primeiros quatro meses do ano, apesar da pandemia, a arrecadação do ICMS cresceu mais de 20%, algo em torno de R$ 4,88 bilhões. Isso às custas, por exemplo, do prossumidor de energia (que investiu em energia limpa para fugir das altas taxas de energia elétrica) e do pequeno produtor que cavou um poço em sua propriedade e agora tem que pagar ICMS pelo uso da água.

Mas apesar do tamanho gigantesco, o Estado brasileiro não consegue traduzir todo este custo em eficiência. Vejamos o exemplo do Ceará, que aumentou os gastos com pessoal e custeio em segurança pública, mas foi o estado do País com maior aumento de homicídios entre 2019 e 2020. E ainda mantém a triste estatística do segundo estado do Nordeste com maior número de feminicídios.

Portanto, precisamos de uma nova legislação que consiga trazer para o Estado as mudanças que ocorreram no mundo nas últimas décadas. A modernização das relações trabalhistas e os avanços das novas tecnologias devem ser absorvidos como aliados na construção de uma máquina mais eficiente. Neste processo, é fundamental que mantenhamos os direitos adquiridos. A mudança na regra do jogo não pode atingir de forma negativa quem já está no jogo.

A PEC 32/2020, proposta pelo Governo Federal, toca em alguns pontos de modernização, mas ainda está longe de ser uma proposta que possa aproximar a máquina estatal do que achamos que seja o ideal. O papel do Parlamento agora é compreender que está na hora de discutirmos uma reforma para o Estado e que não adianta fazê-la como uma colcha de retalho, como quer o Governo.

Precisamos oferecer ao Brasil uma proposta ampla, que não atinja os direitos adquiridos e que permita dar eficiência ao Estado, dando-lhe ferramentas de inovação e versatilidade. Só assim conseguiremos manter a segurança jurídica, diminuir o custo da máquina e dar eficiência às políticas públicas.

Danilo Forte

Deputado federal (PSDB)