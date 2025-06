Uma rede que salva

A construção de uma rede de apoio para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares é mais do que um gesto de empatia — é uma urgência social. No Brasil, a solidão do cuidado é a realidade de milhares de famílias. Segundo a pesquisa Retratos do Autismo no Brasil (Genial Care e Tismoo.me, 2022), 79% dos cuidadores não se sentem seguros quanto ao futuro de seus filhos, 73% apontam dificuldades para lidar com os custos financeiros dos tratamentos e 68% não encontram tempo para descansar. Esses números não são apenas estatísticas: são retratos de exaustão, angústia e desamparo.

A rede de apoio é o conjunto de pessoas e instituições que oferecem suporte prático, emocional e informacional. Ela reduz a sobrecarga dos cuidadores, amplia o acesso a diagnóstico e tratamento e garante direitos fundamentais. Não se trata de caridade, mas de responsabilidade coletiva. Quando ausente, as consequências podem ser devastadoras: isolamento, adoecimento mental, abandono parental e até casos de suicídio e homicídio.

Em famílias com autistas considerados nível 3 de suporte — com grandes comprometimentos na comunicação e no comportamento — os desafios são extremos. Ainda assim, o suporte profissional é escasso, e a mãe, quase sempre, assume integralmente os cuidados. O estudo “Implicações de uma maternidade atípica: estado psicossocial das mães de crianças autistas”, publicado na Revista Bionorte em 2023, mostra que 100% dessas mães se preocupam com as incapacidades adaptativas dos filhos, 82,4% abdicaram de realizações pessoais, 70,5% relataram sobrecarga emocional e 73,6% sobrecarga física.

Ignorar essa realidade é reforçar um ciclo de sofrimento. A pergunta que fica é: se uma rede de apoio pode evitar sofrimento, que tipo de sociedade somos quando não a construímos? A resposta exige mais que reflexão — exige ação. Apoiar quem cuida é cuidar do futuro de todos nós.

Fernanda Cavalieri é mãe de gêmeos autistas