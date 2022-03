Uma questão de segurança nacional

O pior de todos os cenários se confirmou. Depois de semanas de escalada, tropas russas cruzaram a fronteira com a Ucrânia e deram início a uma nova guerra no continente europeu, com toda a desgraça que isso representa. E a escalada de sanções e acusações lado a lado levam a temores de que o fornecimento de gás e petróleo russo - do qual a Europa é profundamente dependente - seja cortado em algum momento. O cenário atual demonstra que investimentos em novas fontes de energia deixaram de ser uma questão apenas ambiental e econômica e tornaram-se um imperativo também de segurança nacional para diversos países.

Uma das razões é a cadeia de produção. Basicamente, toda a nossa cadeia produtiva de energia limpa já é nacional. Ou seja, apostar nela fortalece nossa independência no campo internacional e não permite que nos tornemos reféns de interesses que não são os nossos. Também há a possibilidade de descentralização. Empreendimentos que fazem uso menos intenso de energia e residências ainda podem apostar na geração distribuída de energia, inclusive abastecendo a rede com excedentes.

Novas tecnologias também aumentam a possibilidade de diversificar o acesso à energia. Com a ascensão do Hidrogênio Verde (H2V), é possível pensar em novos mercados dos quais os grandes mercados podem importar energia, diminuindo sua dependência de autocratas sustentados por petróleo. Nesse ponto, o Ceará e o Nordeste podem ser um agente importante nessa situação.

E, aproveitando o ensejo, ele também pode sê-lo na questão dos fertilizantes, que tem na Rússia um grande exportador. Já passou da hora de avançarmos na reabertura da mina de Itataia, em Santa Quitéria. O local pode servir como um fornecedor de matéria-prima para a fabricação de fertilizantes fosfatados utilizados, por exemplo, na cultura da soja. Em 2018, segundo a consultoria Globalfert, 3,7 milhões de toneladas de fosfatados que abasteceram o Brasil vieram da Rússia.

Deste lado do oceano, resta-nos batalhar para que a paz venha o mais rápido possível. A guerra é sempre uma tragédia que deve ser combatida. Mas dela também devemos refletir e tirar lições. Uma é de que não é mais razoável que democracias possam converter-se em reféns. Que aprendamos.

Danilo Forte é deputado federal