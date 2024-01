Uma questão de lógica

Diante da recente passagem de mais um ano e das inevitáveis comemorações populares com os mais variados tipos de fogos de artifício, iluminando as noites festivas das nossas cidades, um tema novamente veio à baila: o do uso indiscriminado desses fogos barulhentos, ao nosso ver, totalmente dispensáveis. Diversos vídeos têm circulado pelas redes sociais, mostrando imagens de animais de estimação em convulsão, crianças e pessoas com síndrome de Down ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) chorando e gritando por conta do estouro desses fogos.

Idosos, nesta condição ou até indivíduos mais jovens, podem também sofrer os efeitos do intenso barulho produzido pelos explosivos de efeito pirotécnico ou sonoro. A detonação desses dispositivos e seus seguidos estampidos pode causar problemas cardíacos ou de outra ordem em pessoas mais suscetíveis aos estrondos, da mesma forma. No Brasil, o Distrito Federal e diversos Estados, como o Acre, o Tocantins, Rio Grande do Sul e São Paulo, entre vários outros, já possuem legislações proibitivas ao uso desses foguetes em eventos populares. Sete capitais brasileiras, pelo menos – entre elas, Fortaleza - , já possuem leis que proíbem o uso dos fogos, também. Um projeto de lei, de número 220/2023, de autoria dos deputados federais Fred Costa (Patriota/MG) e Delegado Bruno Lima (PP/SP), tramita atualmente na Câmara, em Brasília, com o objetivo de impedir, em todo o território nacional, o comércio de fogos e artefatos do mesmo gênero que emitam qualquer som.

Segundo os autores do projeto, a queima de fogos – comum em eventos públicos e privados, jogos de futebol, festas juninas e formaturas, entre outros – deve ser proibida, tendo em vista os danos causados a pessoas, aos animais e ao meio ambiente. Além de todos os problemas acima expostos, há ainda a grave incidência de acidentes envolvendo o uso de perigosos fogos, comuns, por exemplo, em cidades de Sergipe e da Bahia, como Cruz das Almas (BA), com sua “guerra de espadas” durante as festas juninas.

Muitas pessoas costumam sofrer extensas queimaduras ou amputações de membros com o uso de fogos, lotando as unidades de queimados dos hospitais especializados. Melhor fariam os dois deputados, em sua proposição, se impedissem não apenas o comércio, mas, antes disto, a proibição definitiva da fabricação de artefatos tão perigosos, responsáveis por todos estes problemas. Claro está que é uma simples questão de lógica. Sem fabricar, não se tem como detonar. Para certos problemas, a solução é simples. O conjunto da sociedade, encarecidamente, agradeceria muito a aprovação da iniciativa e muitos dramas, hoje infelizmente tão recorrentes, poderiam ser evitados.

Gilson Barbosa é jornalista