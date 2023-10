Após o fechamento das livrarias físicas da Cultura e da Saraiva, eis que uma nova notícia surpreende negativamente todos os que, como este que ora escreve, sempre valorizaram esses espaços literários. Agora é a vez da sesquicentenária livraria Ao Livro Verde, situada na cidade de Campos dos Goytacazes(RJ) e que, em 1995, entrou para o livro dos recordes como a mais antiga do país. Fundada em 1844, ainda no tempo do Império, a Ao Livro Verde surgiu para de início atender a demanda por livros importados de Portugal.

Na época, várias famílias portuguesas chegavam à cidade de Campos pelo ainda navegável rio Paraíba do Sul, tendo a livraria se tornado, com a passagem do tempo, um espaço frequentado pela intelectualidade campista e regiões adjacentes. Uma lenda corre por aí, rezando que a caneta usada pela princesa Isabel para assinar a Lei Áurea, em 1888, foi comprada na Ao Livro Verde. Entre os nomes célebres que por lá passaram estão o ex-presidente da República, Nilo Peçanha (1867-1924), e o escritor José Cândido de Carvalho (1914-1989), os dois, por sinal, nascidos em Campos dos Goytacazes; o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), Austregésilo de Athayde (1898-1993); o cronista fluminense Carlos Heitor Cony (1926-2018); e o cartunista mineiro Ziraldo Alves Pinto (1932-), apenas para citar alguns. A tradicionalíssima livraria tem, pois, extensa relevância histórica e cultural. Por conta do esvaziamento do centro histórico da cidade, onde se situa, bem como pela crise no mercado livreiro, entre outros fatores, a Ao Livro Verde está, também, correndo o sério risco de fechamento definitivo. Para variar, uma crise motivada por problemas financeiros.

Eis uma nova tristeza que pode se concretizar em meio a esta devastação que se verifica no panorama das livrarias brasileiras. Tão grave que até a Academia Brasileira de Letras (ABL) há pouco manifestou apoio à mobilização nacional para impedir o fechamento da Ao Livro Verde. A ABL já era signatária do abaixo-assinado da campanha SOS Ao Livro Verde, organizada pela sociedade civil campista. Entre outros eventos, a velha livraria foi testemunha da abolição da escravatura, da proclamação da República, de duas guerras mundiais e de duas pandemias. A câmara de vereadores local criou uma comissão que vem elaborando um relatório de sugestões e propostas visando impedir o fechamento da Ao Livro Verde. Esperemos que a mobilização frutifique e que, enfim, o velho estabelecimento permaneça. Aguardemos.

Gilson Barbosa é jornalista