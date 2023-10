Uma nova era para os animais no Ceará

A criação da Secretaria da Proteção Animal do Estado do Ceará representa uma enorme conquista para esses seres inocentes e para todos que militam e dedicam suas vidas para esta causa.

Fruto de uma demanda de representantes de entidades que atuam em prol dos animais em nosso estado, essa nova estrutura governamental atende a um anseio de longa data e a uma necessidade urgente de políticas públicas capazes de enfrentar problemas como a superpopulação de cães e gatos vagando nas ruas, abrigos sérios com dificuldades e assistência veterinária gratuita ainda limitada.

Pela primeira vez na história do nosso país um governo estadual define estrutura e orçamento exclusivos para esta finalidade. A convite do governador Elmano de Freitas, assumi esta missão em agosto deste ano movido pelo sentimento de amor aos animais e por conhecer os principais desafios após mais de uma década de atuação política em defesa desta causa.

Diante dos muitos desafios que precisam ser enfrentados, a gestão começará com ações de grande impacto: apoio financeiro a abrigos, atendimento gratuito aos tutores por meio de convênios com clínicas privadas e também por meio do hospital veterinário da UECE. Essas medidas possibilitarão a assistência e a castração de milhares de animais em nosso estado.

Tais ações representam apenas o início de um trabalho transformador por todo o Ceará, que se une aquele desenvolvido por centenas de protetores e por todos que amam e protegem os animais. Por isso, nosso espírito na secretaria é de união de forças visando os melhores resultados das políticas públicas, que estão sendo criadas com estudo, zelo e responsabilidade.

Com a experiência proporcionada pelos mandatos de vereador e de deputado federal e com o espírito de diálogo sempre aberto, buscaremos transformar o Ceará em referência nacional, inspirando gestores país afora. É questão não apenas de amor e de cuidado, mas também de saúde pública e de meio ambiente. Os animais merecem e precisam deste olhar.

Célio Studart é deputado federal licenciado e Secretário da Proteção Animal do Estado do Ceará