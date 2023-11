Uma missão chamada Tianguá

Em 2020 tive a honra de ser escolhido vice-prefeito pela população de Tianguá, terra onde nasci e desenvolvi grande parte da minha noção comunitária. Comemorei muito com minha família a realização do sonho de representar a minha cidade e a minha gente.

Cheguei ao cargo de vice-prefeito trazendo na bagagem um grande aprendizado das conversas generosas com a população de todo o município antes, durante e depois da campanha eleitoral. Conheci ali pessoas cheias de necessidade, mas também repletas de sabedoria, as quais carrego comigo sempre.



Exercer o poder é elencar prioridades diante de muitos problemas históricos e urgentes. Gerir o dinheiro público exige preparo, espírito público e sensibilidade para identificar as maiores dificuldades das pessoas. Ciente e preparado para tudo isso, assumi a Prefeitura de Tianguá recentemente e todos os dias aprendo algo novo.



Não é fácil, mas tem desafio na vida que é missão. Lamento as circunstâncias que me levaram a ela, mas rogando a Deus que dê saúde ao Doutor Luiz Menezes, assumo o compromisso mais importante da minha vida, o de tomar conta da minha cidade.



Sou bacharel em direito e fui servidor durante 18 anos da Câmara dos Deputados. Conheço o poder público e sei a importância do estado de direito, da democracia e sei, principalmente, o que a população de Tianguá mais precisa a fim de tocar a vida e viver dignamente.



Vou honrar os mais de vinte mil votos que acreditaram em nossa proposta de gestão. E estarei empenhado em colocar minha força de trabalho no que há de mais consistente: gestão, transparência e a volta de investimentos estaduais na nossa terra, gerando emprego no nosso chão.



Honro a escolha popular e assumo a difícil e honrosa tarefa de reerguer uma cidade bonita, de natureza exuberante, de povo trabalhador, cheia de cultura, mas que precisa voltar a acreditar que é possível ser maior.

Só uma gestão pública qualificada será capaz de potencializar o que a chapada da Ibiapaba tem de melhor: natureza exuberante, turismo ecológico aquecido, agricultura forte e cultura pujante. Temos força e fé. Vamos unir política pública qualificada e oportunidade. É o que farei.

Alex Nunes é prefeito de Tianguá